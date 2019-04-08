Akşener'den Erdoğan'a ''Kenan Evren'' uyarısı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve bir grup milletvekili ile birlikte saat 10.00'da İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti heyetiyle yaptığı görüşme sonrasında ikili kameralar karşısına geçti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için "İstanbul'da sandıktan çıkan sonucu kabul etmeyerek milletin iradesine saygısızlık etmektedir" dedi. Akşener, "80 ihtilalini yaşamış bir nesiliz. Kenan Evren'i bir seviye daha ileri taşımış bir Erdoğan ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

İşte Akşener'in görüşme sonrası açıklamaları:

YSK hukuk güverliğini sağlamak zorundadır. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bizim hiçbir itirazımız olmadı. Neye itiraz ettik, itiraz hukuk içinde olmalı. Seçimleri düzenleyen yasanın 112’nci maddesi delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenemez diyor. Varsa bir şey delilini koyarsın itirazını yaparsın. YSK sandık güvenirliğini bozar bir sürecin içine girmiştir. Hukuk devleti ise kanunda bir gerekesi vardır. Hakimin tarifsizliği ve bağımsızlığı önemlidir. YSK’daki hakimlere sesleniyorum. 38 ilçeyi yeniden sayacağız diyorlar. Hangi gerekçeyle neden? Islak imzalı tutanaklarda AKP’nin temsilcisinin imzası var, MHP’nin temsilcisinin imzası var, bizim imzamız var. Niçin seçim sırasında tutanaklara şerh düşmediler? Benim YSK yargıçlarından istediğimi ıslak imzalı tutanakları önünüze koyup karar verin, yarın çocuklarınızın yüzüne bakacaksınız. 38 ilçede yeniden sayım, niçin yeniden seçim? :u bir demokrasi olayıdır, ya demokrasi adına karar verilecektir ya da demokrasi yargıçlar tarafından katledilecektir.

ERDOĞAN'A KENAN EVREN UYARISI

1950’den bu yana bu ülkede 2019’a kadar bir birikim sağlandı. Kendisi muhtar olamaz demişti. Bu millet kendisini başbakan seçti. Sonra Cumhurbaşkanı seçti bu sandıktan çıktı. Milli iradeye saygısızlığı bu millet affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır o da şudur biz kazanamazsak sandığın bir anlamı yoktur. Sayın Erdoğan İstanbul’dan çıkan sonuçları kabul etmemekle milletin iradesini yok saymıştır. Bu millet Kenan Evren’i dinledi gitti sandıkları patlattı sayın Özal’ı seçti. Daha sonra Evren ne yapacak endişesi yaşanan Türkiye ve darbenin başını ziyaret ettiği zaman Özal’a başarılar dilemiş bir Evren’den bahsediyorum. Buradan kendisini uyarmak isterim, gidilen yol yol değil. Bu millet kendi iradesiyle alay edene kendisinin iradesini sorgulayana gerçekten sandıkta sağlam bir tokat atar. Bu sefer o kulağı sandıkta koparır. AK Parti kazanıncaya kadar seçim yenilenmesi ancak Güney Afrika cumhuriyetinde olur. Bizim itirazlarımız reddedildi, AKP’den hangi itiraz varsa kabul edildi. Bu heyecanlı arkadaşlarınıza lütfen gem vurun. Türkiye tersi bir durumla karşılaştığında demokrasi perdesini kapatır. Hakimlere sesleniyorum siz AKP’nin SKM ofisi değilsiniz. Erdoğan’ın sözlerini de izmedik. Bir adalet bakanı hislerine göre bir problem var diyor. Türkiye’nin bir an önce normalleşmesi lazım. İmamoğlu’nun 15 bin oyunu beğenmemek gibi bir hak kimsenin haddi de değildir hakkı da değildir. Ekonomiye odaklanması lazım Türkiye’nin bir an önce normalleşmesi lazım. Polisin yargının bir örgüte nasıl peşkeş çekildiğini bu millet ağlayarak izledi. Bu gazi millet gitti köprüden bunları toparlayarak getirdi. Bunu da hatırlatmak isterim.”

Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul seçimleri için şok iddia