Akşener'den Erdoğan'a: ''Mintax’la canım Mintax'la''

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, Erdoğan'a "Mintax’la canım Mintax'la, çamaşır suyu reklamı değil AK Parti iktidarı" diyerek seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener'in satırbaşları şöyle:

İktidardakilerin becerikli ellerinde paralarımızın iyice pul, emeklerimizin zayi edildiği bir haftayı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta bir kez daha gördük ki sayın Erdoğan'ın milli güvenlik tanımı kendi koltuğunun güvenliğinden başka bir şey değil. Geçinemiyor musunuz o zaman teröristsin, iflasın eşiğinde misin o zaman hainsin, sosyal medyada eleştiri mi yazdın milli güvenlik için bir tehditsin. Şu ucube duruma bakar mısınız? Oysa ülkemizdeki asıl milli güvenlik tehditleri nedir biliyor musunuz? Evine ekmek götüremeyen babalar, tencere kaynatamayan anneler, huzuru yurt dışında arayan gençler, üretemeyen sanayiciler, AK Parti'nin kaderi ile devletin kaderi birdir diyen milletine yabancılaşmış siyasiler bir milli güvenlik tehdididir Tüm bunların gerçek sebebi olan Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ülkemiz için başlı başına bir milli güvenlik tehdididir.

"YOĞUN MİKTARDA PARA AKLANIYOR"

Bu vizyoner yönetim anlayışının sonucunda gri listeye girdik. Bu gri listede dünyanın en büyük 10 ekonomisinin arasından hiçbiri yok. İlk 20 ekonomisinden de kimse yok, ilk 30 ekonomisinden ise sadece Türkiye var.

Bu listeye eğer ülkenizde yoğun miktarda para aklanıyor, terörist gruplar ülkenizden finansman sağlıyor ve siz hiçbir mücadele sergilemiyorsanız giriyorsunuz. Türkiye'nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Bu rezillik karşısında iktidar ne yaptı dersiniz? Hep bir ağızdan 'dış güçler' demeye başladılar.

Ülkemizi bu haksızlığa uğratanın da iktidarın bizzat kendisi olduğunu biliyoruz. Türkiye'de gerçekten para aklanıyor mu? Evet maalesef aklanıyor hem de bizzat devlet eliyle aklanıyor. Bu ucube sistemde iktidar diyor ki, 'Uyuşturucu mu satıyorsun? Getir paranı. Türkiye'den para mı kaçırdın? Getir paranı. Yüzde 1 komisyonla paranı da seni de aklıyorum' diyor. Çamaşır suyu reklamı değil AK Parti iktidarı. "Mintax’la canım Mintax'la"

“BÜTÇE, SAYIN ERDOĞAN’IN GİDERAYAK MİLLETİMİZE ATTIĞI SON KAZIĞIN BÜTÇESİDİR”

2022 Bütçesi Meclis’e geldi. Normal şartlarda bir sonraki yılın bütçeleri toplumu heyecanlandırır. Millet yeni bütçenin sorunlarına çözüm getirmesini ümit eder. Maalesef partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçildiğinden beri milletimiz bu heyecandan yoksun. Cumhuriyetin tüm imkanları 5 müteahhidin ve bir grup saray şımarığının hizmetine sunulacak. 2022 bütçesinde yoksulluğa, enflasyona, işsizliğe çare yok. Bu bütçede 5’li müşteri garantisi çetesi var. Bütçeye onlar için 42,5 milyar lira daha ödenek konulmuş. Bu çiftçiye verilen desteğin iki katı para demek. Saray müteahhidine gelince artış gerçek enflasyon kadar. Millete gelince ise TÜİK’in makyajlı enflasyonu kadar bile değil. 2017-2024 dönemi için hazinemizden saray garantili çeteye ödenecek para toplam 25 milyar dolar. ‘Köprü, hastane yapıyoruz ama milletimizin cebinden bir kuruş bile çıkmıyor’ diyenlere sesleniyorum. Bu parayı nereden ödüyorsunuz? Siz bu kadar açık seçik yalan söylemekten hiç mi utanmıyorsunuz? Bu bütçe bir savurganlık, israf bütçesidir. Bu bütçe, sayın Erdoğan’ın giderayak milletimize attığı son kazığın bütçesidir.