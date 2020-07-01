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  4. 01 Temmuz 2020 16:59

Akşener'den Erdoğan'a Netflix göndermesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya platformlarına yönelik açıklaması gündeme bomba gibi düştü. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Erdoğan'a ''Dark'' dizisiyle gönderme yaparak tepki gösterdi.

Akşener'den Erdoğan'a Netflix göndermesi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "83 milyonun sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz. Bu kapsamda hukuki düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Bu mecraların hukuki ve mali muhataplık tesis etmeleri için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Erişim engeli, adli ve mali yaptırımları devreye sokacağız. Türkiye muz cumhuriyeti değildir" sözlerine büyük tepki geldi.

AKŞENER'DEN DARK'LI YANIT

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "SosyalMedyamaDokunma" hashtag'iyle yaptığı paylaşımda, "İşte vizyon, işte akıl, işte strateji" dedi. Akşener bir başka mesajında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyerek "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" ifadelerini kullandı.

3. sezonu geçtiğimiz hafta yayınlanan Dark dizisi Netflix'in en popüler yapımlarından biri.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise, "Kişisel öfke ile kalkıp ülkeyi zarara uğratacak, ülkeyi Çin’e, Kuzey Kore’ye, Rusya’ya dönüştürecek birtakım düzenlemeler yerine hep birlikte bütün partilerin bütün sosyal tarafların görüşlerinin alındığı etik düzenlemeler yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: ''Sosyal medya tamamen kaldırılmalı, kontrol edilmeli''Erdoğan: ''Sosyal medya tamamen kaldırılmalı, kontrol edilmeli''

 

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