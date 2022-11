Akşener'den Erdoğan'a: Sen aç yatmanın ne olduğunu bilirdin, sana ne oldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın anayasa değişikliği önerisiyle ilgili ''İktidar, önerilerimiz karşısında tedirgin oldu, paniğe kapıldı'' ifadelerini kullandı. Kürsüye temel gıda ürünleriyle çıkan Akşener, hayat pahalılığına isyan etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların en büyük dertlerinden biri olan hayat pahalılığına da değinen Akşener, kürsüye temel gıda ürünleriyle çıktı. Aralarında limon, patlıcan, peynir ve yoğurdun da bulunduğu pek çok ürünün 1 yıl içindeki fiyat değişimine dikkat çeken Akşener, "Enflasyon düştü, düşecek" açıklamalarına tepki gösterdi.

Akşener'in açıklamasından satır başları şöyle:

Altılı Masa'nın anayasa önerisi

"Biliyorsunuz Pazartesi günü, 6 siyasi parti olarak, geniş bir mutabakat zemininde hazırladığımız, Anayasa Değişikliği önerimizi, milletimizle paylaştık. Kurucu değerlerimize sadık kalarak, meclisi güçlü, yargıyı bağımsız, yürütmeyi de istikrarlı hale getirmek için, ortaya koyduğumuz bu önemli çalışma; ülkemizin kalkınması ve demokratikleşmesi yolunda, atacağımız adımları tariflerken; aynı zamanda, istibdata karşı, hürriyetin sesini savunuyor.

Tabii biz, bu önerimizle; kuvvetler ayrılığının tesisi, Partili Cumhurbaşkanı döneminin sonu, meclisin etkin denetimi deyince; iktidardakileri, hemen bir rahatsızlık alıverdi…

Akademik özerkliğin, hakimlere coğrafi güvencenin geldiğini görünce, rahatsız oldular.

Temel hak ve hürriyetlerin, tüm devlet organlarını, bağlayıcı hale getirildiğini, insan onurunun, anayasal düzenin temeli olarak düzenlendiğini, hürriyeti sınırlamanın, istisna olduğunu görünce, tedirgin oldular.

Sağlık hakkının, çevre hakkının ve elbette hayvan haklarının, ilk kez, anayasal güvence altına alınmasının önerildiğini görünce, mutsuz oldular.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, hak ve menfaatlerini korumanın, devletin bir görevi olarak benimsendiğini, ve mecliste, yurt dışındaki vatandaşlarımızın da, temsil edilmesi için, 15 milletvekili ayrıldığını görünce, paniğe kapıldılar.

Elbette bu durumu yadırgamıyoruz. Sayın Erdoğan’ın dediği gibi: "Bunlar daha iyi günleri…" Çünkü, daha yeni başlıyoruz. Bu arkadaşlara daha çok panik atakları yaşatacağız. Durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışmaya, ve saraydaki sefaya alışanların rahatını, her adımımızla bozmaya itinayla devam edeceğiz. Hiç kusura bakmasınlar.

"Boğaziçi Üniversitesi’nin nitelikli eğitim kalitesi yerle bir edilmek isteniyor"

Artık, ülkemizin her yanını saran, adaletsizliğin, liyakatsizliğin ve keyfiliğin, bir başka örneği de, maalesef, Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanıyor. Ülkemizin, en değerli kurumlarından biri olan, Boğaziçi Üniversitesi’nin, bütün köklü gelenekleri ve nitelikli eğitim kalitesi, yerle bir edilmek isteniyor. Üniversitemiz, zincirleme biçimde; hoyratça bir siyasi kadrolaşmaya, liyakatsiz atamalara, sarayı aratmayan, ucube bir yönetim anlayışına, sahne oluyor.

18 Ocak 2022’de, üç fakültenin seçilmiş dekanları, mesnetsiz suçlamalarla görevden alındı. Ardından, 4 Mart 2022’de, üniversiteyle hiçbir ilgisi olmayan, üç akademisyen, tepeden indirme yöntemiyle, aralarında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin de bulunduğu, üç fakülteye, dekan olarak atandı.

Bu kişiler, akademisyen bile olmadıkları üniversitede, dekan sıfatıyla, yönetim kurullarına girdiler. Öğrenciler ve akademisyenler aleyhinde, yüzlerce soruşturmaya katıldılar. Üniversitedeki işleyişi, hiç bilmedikleri için, usulsüz, hukuksuz, kararlar aldılar. Bu kararların tamamı da, öğrenciler ve akademisyenler tarafından, yargıya taşındı.

Peki bu kararlar neydi biliyor musunuz? Mesela; Geçtiğimiz Ekim ayında; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, İşletme Bölümü‘nün, seçilmiş başkanı, ceza verilerek görevinden alınıyor. Tepeden inme dekan da, onun yerine, kendisini, bölüm başkanı olarak atıyor. Evet yanlış duymadınız, kendisini atıyor. Bu dekan, Türkiye’nin, en yüksek puanlı işletme bölümüne, kendi alanı olmamasına rağmen, hukuksuz bir şekilde, vekaleten bölüm başkanlığı yapıyor.

Rezalet, maalesef burada da bitmiyor. Bu Kasım ayında, Ekonomi Bölüm başkanı da, aynı şekilde görevden alınıyor. Ekonomi Bölümü‘nde idari açıdan, oldukça tecrübeli akademisyenler olmasına rağmen, aynı dekan yine, tamamen usulsüz ve hukuksuz bir şekilde, kendisini buraya da atıyor. Böylece Türkiye’nin, en yüksek puanlı ekonomi bölümüne, ekonomiyle alakası olmayan bir dekan, adeta, “ben aslında ekonomistim” diyerek, saray sakinlerinden alıştığımız, buram buram cehalet kokan bir özgüvenle, vekaleten bölüm başkanlığı yapıyor.

Bu sayede; İçerisinde 3 bölüm olan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi‘nin, 2 bölümüne, bu her konunun uzmanı dekan arkadaş, vekaleten başkanlık yapıyor.

Şimdi hepiniz, bu “Erdoğanımsı” dekanın, kendi alanı nedir diye, merak ediyorsunuz değil mi? İşte o da, 3’üncü bölümde saklı… Bu arkadaşın alanı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilermiş…

Ancak ne hikmetse, kendi alanına bir türlü başkan atamıyor. Peki neden biliyor musunuz? Çünkü, bu dekan arkadaş, kendisini, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne, akademisyen olarak atatmak için uğraşıyor. Bu yüzden de, herhalde göze batmamak için, bu bölüme, vekaleten başkanlık yapmıyor. Çünkü esas amacı, asaleten başkan olmak…

Hatta, bunun için çalışmalara da, Ağustos ayında başlıyor. Bölümün ve fakültenin, hiçbir talebi olmamasına rağmen, kadro kullanma izin talebi için, YÖK’e gidiyor. YÖK de, her zamanki ciddiyetsizliğiyle, Fakülte Yönetim Kurulu ile, bölümün onayı olmamasına, ve yapılan tüm itirazlara rağmen, dekanın talebini onaylayıp, 27 Ekim 2022’de, kadro ilanı çıkıyor. Üstelik ilanda, doktora tezinin başlığına kadar, tüm koşullar da, bu arkadaşın, akademik geçmişiyle yakından örtüşüyor… Yaa, bakın siz şu tesadüfe…

İşte tüm bu rezillik, Boğaziçi Üniversitesi’nin, ne denli hedef alındığını, kişisel çıkarlar ve rant arayışları için, ne denli tahrip edildiğini, çok net bir şekilde, ortaya koyuyor.

Bu durum; Ülkemizdeki, her gelir grubundan, en parlak çocuklarımızın, alınlarının teriyle girip, kamu kaynaklarıyla, dünya standardında eğitim aldıkları, saygın bir üniversitemizin; liyakatsizlikle, kayırmacılıkla ve keyfilikle, düşürüldüğü durumun özetidir.

Boğaziçi Üniversitesi’ni esir alan, bu örnek; ülkemizdeki, en büyük sorunlarımızdan biri olan; tepeden inme ve liyakatsiz atamaların, ahbap çavuş ilişkisiyle, yürütülen işlerin, ortak akıl ve demokrasiden uzak, yönetim anlayışının, ibretlik bir iz düşümüdür.

Bu vesileyle; Bu arkadaşa, işgal ettiği dekanlık ile başkanlıklara, çok alışmamasını tavsiye ediyor; içinde bulunduğumuz dönemde, keser ve sapın hızla döndüğünü, ve hesap gününün, artık çok yakın olduğunu, hatırlatmak istiyorum.

Ayrıca; iki yılı aşkın süredir, maruz kaldıkları hukuksuzluk karşısında, hakkını arayan, her gün, nöbetler tutarak, bu ahlaksızlığa itiraz eden, demokratik, özerk ve özgür bir üniversite hayalinden vazgeçmeyen, Boğaziçi Üniversite’mizin tüm akademisyenlerine ve öğrencilerine, her zaman yanlarında olduğumuzu, bir kez da söylemek istiyorum.

"Sayın Erdoğan'ın da Abdullah Gül gibi yurt dışında okuması sağlansaydı..."

Asıl mesele şu; her şey gençlikte gizli. Sayın Erdoğan'ı, zamanında Sayın Gül'e yapıldığı gibi bir vakıf kanalıyla; öğrencilerin yurt dışına, Türkiye'deki eğitimine katkıda bulunan muhafazakar, hassasiyeti yüksek bir vakıf kanalıyla, Sayın Erdoğan da Sayın Gül gibi yurt dışına gönderilip orada okuması sağlansaydı, Boğaziçi bunları yaşamayacaktı. Ama aynı yıllarda bir arkadaşımızı yurt dışına gönderip, birinci sınıf okumasına vesile olunurken, sayın Erdoğan'a bayilik verilince böyle oldu. Her şey gençlikte gizli. Öyle ayrım yapmayacaksınız. Yarın bir gün bu durumlarla karşılaşmamak için her bir gencimize o imkanları sağlayacağız. Ayrım gözetmeden... Okul var, bayilik yok! Girişimcilik, destek var ama bayilik yok!

"Merkez Bankası’nın politika faizinin düşük olması bir tek Sayın Erdoğan’ı mutlu etmeye yarıyor"

Bay Kriz ve ekonomi yönetiminin akıl ve bilime düşman davranışları artık tüm dünyada devlet yönetiminde liyakatsizlik ve beceriksizlik dendiğinde neredeyse literatüre girecek bir vaka haline geldi. Bu durumun son örneği olarak geçtiğimiz hafta Merkez Bankası politika faizini yüzde 9’a indirdi. Böylece faiz tek haneli rakama indi. Sayın Erdoğan da nihayet muradına erdi. Peki ülkemizde ne değişti? Hiçbir şey… Ne kur oynadı ne de faizlerde bir değişiklik oldu.

Yani bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk ki Merkez Bankası’nın politika faizinin düşük olması bir tek Sayın Erdoğan’ı mutlu etmeye yarıyor. Çünkü ekonomide herhangi bir sinyal etkisi yok. Dolayısıyla artık politika faizine de 'Erdoğan faizi' diyebiliriz…

Nitekim; Sayın Erdoğan her ne kadar faize karşı zafer kazanmış gibi nutuklar atsa da; milletimizin yaşadığı gerçekler maalesef değişmiyor. “Faiz sebep enflasyon sonuç” yalanına artık kimse inanmıyor. Çünkü çarşıdaki pazardaki pahalılık vatandaşlarımızın canını yakmaya aynen devam ediyor. Mutfaklardaki yangın büyüyerek devam ediyor. Memur esnaf emekli asgari ücretli enflasyon canavarının altında ezilmeye devam ediyor.

"Erdoğan’ın istediği rakamı söylemeyen başkanlar birer birer döküldüler"

Ama Bay Kriz’e göre artık sıra enflasyondaymış… Aklınca faizi halletti ya şimdi sıra enflasyona gelmiş… Biliyorsunuz en son 'Merak etmeyin o da inecek' dedi. Tabii bu aslında olumlu bir gelişme… Çünkü hatırlasınız kendisi uzun bir süre enflasyonun varlığını bile kabullenememişti.

Sonrasında; “enflasyon demesek hayat pahalığı desek…“ diyerek işi iyice lakaytlığa vurmuştu.

Ve bu yılın başından beri de enflasyon için düşüş tarihi vermeye çalışıyor. Mart‘ta düşecek dedi olmadı. Nisan’da düşecek dedi olmadı. Mayıs’ta düşecek dedi yine olmadı. Şimdi artık tarih de veremiyor. “3 vakte kadar” edebiyatıyla konuyu geçiştirmeye çalışıyor…

Yalnız Sayın Erdoğan’ın kahve fallarına endekslediği enflasyonu düşürme masalında Tayyip Bey’i Üzmeyen İstatistik Kurumu TÜİK’in katkılarını da saymazsak olmaz. Bu süreçte onlar da çok çektiler. Tayyip Bey’i mutlu etme yolunda çok başkan eskittiler. Sayın Erdoğan’ın istediği rakamı söylemeyen başkanlar sonbaharda düşen yapraklar gibi birer birer döküldüler. Adaya teker teker veda ettiler…

"TÜİK, çareyi her şeyi gizlemekte buldu"

Ve en sonunda TÜİK de çareyi her şeyi gizlemekte buldu. Mayıs 2022’den beri ayrıntılı veri açıklamayı durdurdu. Şimdi de hummalı bir biçimde baz etkisiyle hesap oyunlarıyla milletimize enflasyon düştü masalları anlatmaya hazırlanıyorlar. Ama yemezler! Milletimiz artık son derece açık ve net bir şekilde görüyor ki; Bu iktidar artık ülkemizi yönetemiyor.

Memleketimizi içine sürükledikleri yangın artık kürsü nutuklarıyla gizlenemiyor. Makyajlı rakamlarla kapanamıyor. Süslü yalanlarla örtülemeyecek kadar açık bir şekilde sokaklarda marketlerde pazarlarda görülüyor.

Milletimiz artık markete gitmek bile istemiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü parasının yetip yetmeyeceğini bilemiyor. Çünkü kasada mahcup olmaktan çekiniyor. Çünkü aldığı ürünleri iade etmek zorunda kalmaktan korkuyor.

Ama biz bu gerçekleri dile getirdikçe iktidar bize; “Abartıyorsunuz” diyor. “Yaygaracılık yapıyorsunuz” diyor. “Yalan söylüyorsunuz” diyor. O yüzden gelin şimdi hep beraber enflasyon sepetindeki gıda ürünlerinin son 1 yıldaki fiyat artışlarını inceleyelim. Üstelik öyle her marketin değil süper indirimli üç harfli marketlerin fiyatları üzerinden gidelim.

Bakalım yalan mı söylüyormuşuz? Bakalım abartıyor muymuşuz? Bakalım yaygara mı yapıyormuşuz?

Mesela; her evin vazgeçilmezi sütün 1 litresinin fiyatı; 2021 yılının Kasım ayında 713 lirayken 2022 yılının Kasım ayında 15 buçuk liraya çıkmış. Yani 1 yıllık artış oranı yüzde 1174.

Mesela; 1 kiloluk beyaz peynirin fiyatı; 2021 yılının Kasım ayında 3289 lirayken 2022 yılının Kasım ayında 8580 liraya çıkmış. Yani 1 yıllık artış oranı yüzde 1609.

Mesela; 1 kilo yoğurdun fiyatı; 874 lirayken 1798 liraya çıkmış. Yani 1 yıllık artış yüzde 1056.

"İktidarın mumu artık seçime kadar!"

Yaa bakar mısınız şu işe?... Ne demişler? Yalancının mumu yatsıya kadar… Hal böyleyken iktidarın mumu da artık seçime kadar! Giderayak sönmekte olan iktidar mumunun cılız ışığında; Durmak yok yalana devam Sayın Erdoğan! Durmak yok masala devam Sayın Erdoğan! Durmak yok artık yolun sonu yakın Sayın Erdoğan!

"Bu bunalımın sebebi iktidarın ta kendisidir"

Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde, bu kadar beceriksiz, böylesine ciddiyetsiz bir iktidar daha, görülmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde, Milletimizin taleplerine, böylesine kulak tıkayan, yaşadığı acılara, bu denli göz yuman bir iktidar daha, görülmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde, Vatandaşın cebine, böylesine göz diken bir iktidar daha, görülmemiştir. Ülkemiz bugün, tarihinde görülmemiş bir bunalımın içindedir. Ve bu bunalımın sebebi de, iktidarın ta kendisidir.

Nitekim; 2023 yılı bütçesi de, bu gerçeği yansıtıyor. Biliyorsunuz bütçe, geçtiğimiz 17 Ekim’de, meclise sunulmuştu. Ben de, 19 Ekim’deki grup konuşmamda, kapsamlı bir bütçe değerlendirmesi yapmıştım. Konuşmamda, Bay Kriz ve arkadaşlarının, ne kadar öngörüsüz olduğunu, tahminlerinde, tarihi sapmalar yaşandığını, rakamlarla ifade etmiştim.

"Bay Kriz; ülkemize, 2’nci dünya savaşı şartlarını yaşatmayı, başarmış bulunuyor"

Biliyorsunuz; 2022 bütçe harcama büyüklüğünün, 1 trilyon 751 milyar lira olması planlanmıştı. Şimdi ise, iktidar, bunun, 3 trilyon 134 milyar lira olacağını söylüyor. Yani, yıl sonu itibariyle, bütçe; başlangıç miktarının, neredeyse iki katına çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı koşulları altındaki, 1943 yılından beri, böyle bir şey, hiç yaşanmamış. Evet yanlış duymadınız. 79 yıl aradan sonra, Bay Kriz; ülkemize, 2’inci dünya savaşı şartlarını yaşatmayı, başarmış bulunuyor. Bu olağanüstü başarısızlıktan ötürü, başta Sayın Erdoğan olmak üzere, liyakat abidesi, Ak Parti ekonomi kadrosunu kutluyorum.

2023 yılı bütçesinin, Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri, 25 Kasım itibariyle, sona erdi. İYİ Parti grubu olarak, milletimizin farklı ihtiyaçlarının, karşılanması amacıyla, tam 26 önerge verdik. Mesela; EYT sorununun, tüm hak sahiplerini kapsayacak şekilde, çözülmesi amacıyla, 100 milyar liralık, bütçe önergesi verdik. Mesela; İnternet alt yapımızın güçlendirilmesi, ve internet erişimi olmayan, hiç bir hane kalmaması için, 3 milyar lira istedik. Mesela; KOBİ'lere destek ödemesi yapılması için, 10 milyar lira talep ettik. Mesela; Esnaf ve sanatkârlarımıza, aylık 2000 lira destek verilmesi için, 48 milyar lira bütçe ayırın dedik. Mesela; Kaçak göçmen ve sığınmacıların, sınır dışı edilmesi için, geri gönderme merkezleri inşa edilip, gerekli planlama yapılsın diye, 10 milyar liralık bütçe önerdik. Mesela; Köprü ve otoyollardan, garanti geçişler için, yandaş şirketlere ödenmek üzere ayrılan, 53 milyar liranın da, bütçeden düşürülmesini talep ettik. Ez cümle; Sağlık çalışanlarımızdan, öğretmenlerimize kadar, Çiftçilerimizden, şehitlerimize ve ailelerine kadar, milletimizin yaşadığı, birçok sorunun çözümü için, bütçe önergeleri verdik. Tahmin edeceğiniz gibi, istişareden, demokrasiden, nasibini almamış, Cumhur İttifakı milletvekilleri, bu önergelerin tamamını, reddetti.

"Bay Kriz’in tek amacının, ekonomiyi seçime kadar yüzdürmek"

Tabii, bizim milletimiz için verdiğimiz önergelerimizin, tamamı reddedilirken, KÖİ projeleri için, yandaş müteahhitlere 102 milyar lira, faiz giderleri için de, 566 milyar lira ödenek koyuldu. Miktarını kimsenin bilmediği, kur korumalı mevduat ödemeleri de, aynen devam edecek. İşte size Ak Parti’nin, “millet odaklı” bütçe anlayışı… Gerçekten ibretlik.

Öyle anlaşılıyor ki; Cumhuriyetimizin, 100’üncü bütçesi, Ak Partinin de, “veda bütçesi” olacak. Çünkü bu bütçede, ekonominin sorunlarını, yapısal olarak çözecek hiçbir tedbir yok. Kamu yatırımları için ayrılan kaynak, çok yetersiz. Bay Kriz’in tek amacının, ekonomiyi seçime kadar yüzdürmek olduğu, çok net bir şeklide anlaşılıyor. Israrla ve inatla sürdürülen yanlış politikaların bedeli, vatandaşımıza, yoklukla, yoksullukla, fakirleşmeyle ödetiliyor.

"Bu bütçede, millet yok, millet!"

Bu bütçede, çiftçi yok, emekli yok, memur yok, asgari ücretli yok, öğrenci yok, EYT’li yok… Bu bütçede, millet yok, millet! Mesela; Tarım destekleme bütçesi, enflasyona karşı korunmuyor, çiftçilerimiz mağdur ediliyor. TÜİK’in açıkladığı, Tarımsal Girdi Fiyat Endeksine göre, tarımsal girdilerde enflasyon, yüzde 138,2’e ulaştı. Ama buna rağmen, 2022 yılında, tarım destekleme bütçesi, sadece yüzde 62,7 artırılıyor. Oysa tarımsal destekleme bütçesi, en azından, tarımdaki girdi maliyetleri kadar artırılmalıydı.

Saçma sapan politikalar nedeniyle, üst gelir grubuna, Kur Korumalı Mevduat kapsamında, bir çırpıda, 300 milyar lira ödemekten kaçınmayan iktidar, milyonlarca çiftçimize, “2023 yılında, sadece 54 milyar lira ödeyeceğim.” diyor. Kamu Özel İş Birliği Projeleri çerçevesinde, “Beşli çeteye, 102 milyar lira ödeyeceğim.” diyen iktidar, çiftçilerimize, sadece 54 milyar lirayı, layık görüyor.

Mesela; Ak Parti’nin veda bütçesinden, öğrencilerimiz de nasibini alıyor. KYK burs ve kredi ödemeleri, düşük artırılarak, ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz de, mağdur ediliyor. 2022 yılında, yüzde 85 buçukluk enflasyona karşı, öğrenci burs ve kredileri, sadece yüzde 30 oranında artırılıyor.

"3-4 yaşındaki kadınların kemikleri sayılıyor"

Biz, uzunca bir zamandır derin yoksulluk çalışıyoruz. O evlere giriyorum arkadaşlarımla birlikte. Birçok arkadaşımın kendi imkanları çerçevesinde bir fon oluşturduk, derin yoksulluk fonu. Kitap, kırtasiye eksiği gideriyoruz. Burs vermeye gayret ediyoruz ve o kadar acı ki okul forması alamıyor aileler. Çocuğuna ayakkabı alamıyor aileler. Kırık buzdolaplarının içinde sadece hoşaf buluyorum. Bu ailelerin anneleri, çocukların sabah kahvaltısını, 'uydur kaydır' gıda maddeleriyle yapıyor. Öğle yemeğine bir poğaça, elma koyamıyor. Buradan çok şikâyet aldık. Uzun zamandır derin yoksulluk çalışıyoruz. Bizzat kendim gidiyorum. Bu bilginin bir çıktısı olarak, adına Rüzgar Gülü dediğimiz, öğrencilere ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeği önerisinde bulunduk, 'biz yapacağız ama siz de yapın' dedik. Sayın Erdoğan'a 'siz bunun hayır duasını alın' dedik. Nesli kaybediyoruz. 3-4 yaşındaki kadınların kemikleri sayılıyor. 15 yaşındakilerin çoğu obez protein almadıkları için! Buna kulak tıkadılar! Demre Belediyesi, pilot olarak başladı bu uygulamaya. Kaymakamlık, Demre Belediyesi'nin bu yemek yardımını ortadan kaldırdı, yasaklandı bu! Kimsesizlerin kimiydiniz öyle mi, hadi be!

Yoksullukla mücadele için gelmiştiniz değil mi! Ayrımcılık yapmayacaktınız, yasaklarla mücadele edecektiniz! Siz bugün ayrıcalıklı bir sınıf yarattınız! Enesler, Furkanlar, Haticeler ağlarken, siz 'pudra şekerleri' çeken, acayip arabalara binen, tuhaf pantolonlar giyen, tuhaf ceketler giyen, kocaman zevksiz kolyeler takan, tuhaf tıraşlı gençler yarattınız! Yazıklar olsun size, haram olsun, zıkkım olsun, zehir olsun!

Adı Enes, Furkan, Ecrin... Bu dönemde doğmuş ama kemikleri sayılan çocuklar... Beslenme çantası olmayan ama iyi kötü bir şey çıkaran diğer arkadaşlarına imrenerek bakan, çeşmeden su içip açlığını gideren çocuklar! Sayın Erdoğan ne yapıyorsun! Sen aç yatmanın ne olduğunu bilirdin, unuttun! Sen gece sofraya tek çeşit yemek koyup kendi çatal-kaşık uzatamamış bir annenin hassasiyetini bilirdin Sayın Erdoğan! Sana ne oldu, sen ne oldun! Saray seni ne hale getirdi! Çocukların yemeğini nasıl iptal ettirirsin! Biz kaç tane ilde söyledik bunu! Oyları sen al, artısını sen al, o çocuklar açlıktan kurtulsun. Bodurluk başladı çocuklarda. Boyları uzamıyor. Anlatamam o girdiğim o evlerdeki durumları. Günahtır ya. Bir tarafta zenginliklen, şımarıklıktan gözümüzün içine sokar gibi davrananlar, diğer tarafta açlık çeken çocuklar...

"2023 yılı, milletimiz için, daha zor bir yıl olacak"

Mesela; Bu kadar yüksek enflasyon ortamında, maaş ve ücretlerin, altı ayda bir, enflasyon kadar artırılması, çalışanlar ve emeklilerde, büyük bir refah kaybına neden oluyor. Bu kayıp, yıllık bazda, çalışanların cebinden 830 milyar lira alınması demek. Ama maalesef; çiftçinin, çalışanların, öğrencilerin yaşadıkları bu kayıpların hiçbiri, 2023 bütçesinde telafi edilmiyor.

Öyle görülüyor ki; 2023 yılı, milletimiz için, daha zor bir yıl olacak. Ama, kimse endişelenmesin. Şunun şurasında, seçime çok az kaldı… Emin olun, sayılı gün, çok çabuk geçecek. Sandıktan, yetkiyi aldığımızda, Türkiye’yi hak ettiği ciddiyet ve millet odaklı bir anlayışla yöneteceğiz. Bay Kriz ve arkadaşlarının, her saçmalığını, yakından izliyoruz. Ekonomi ekibimizin, süratle enkazı kaldırıp, molozları temizlemek için, planları, programı, yol haritası ve kadroları hazır.

Artık biz varız, artık İYİ Parti var. Bizim için, Türkiye’nin, çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Onlar gidecek, güneş doğacak. Onlar gidecek, kabus bitecek. Onlar gidecek, Türkiye süratle iyileşecek. Ve Cumhuriyetimizin 2’nci yüzyılı, Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye’yi müjdeleyecek. Hiç merak etmeyin; Çok az kaldı!

Konya barınağındaki vahşet

Uzun süredir, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili haberleri, endişeyle takip ediyoruz. Bu mesele, ülkemiz için, artık çok ciddi bir sorun hâline geldi. Bu sorun; gün geliyor, masum çocuklarımızı tehlikeye atıp, canlarına mal oluyor, gün geliyor, sessiz canlarımızın, canice katledilmesine sebep oluyor.

Buradan açıkça ilan etmek istiyorum: Bizim; 11 yaşındaki Mustafa’mızının, hayatını kaybetmesine de; Geçtiğimiz hafta, Konya’daki barınakta yaşanan vahşete de; zerre tahammülümüz yoktur.

Bizim için, buradaki esas mesele; “yaşam hakkının“ ihlalidir. Nasıl ki tüm insanların, onurlu bir yaşam hakkı varsa; O insanlarla aynı dünyayı, aynı toprağı, aynı havayı paylaşan tüm canlıların da, onurlu bir yaşam hakkı vardır.

Dolayısıyla bizim anlayışımıza göre; mesele, 'yaşam hakkı' olunca, devlet de, bu konuya duyarsız kalamaz. Sokaklarımızın, milletimiz için, güvensiz hâle gelmesine de, barınaklarımızın, işkence merkezlerine dönüşmesine de, razı olamaz. Ancak; devlet yönetmekten, bihaber olan bu iktidar, bu konuda da, tüm beceriksizliğini gözler önüne seriyor. Hatırlayın; 18 Kasım’da, Sayın Erdoğan, bir açıklama yapmıştı. Demişti ki; 'Sahipsiz sokak hayvanlarının yeri, sokaklar değil, barınaklardır. Belediyeler, barınaklar inşa ederek, başıboş sokak hayvanlarını toplamalı. Konya Büyükşehir Belediyemizin, çok örnek bir çalışması var.'

"Sessiz hayvanlara işkence eden vicdansızları lanetliyorum"

Bu açıklamadan, tam 1 hafta sonra, Sayın Erdoğan‘ın, örnek gösterdiği, Konya Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkez’inde, korkunç bir vahşetin, görüntülerine şahit olduk. Eminim ki, birçoğunuz, benim gibi, o işkence görüntülerini, izlemekte bile zorlandı. İnsanlıktan nasibini almamış, vicdansız bir caninin, yaptıkları karşısında, hepimizin yüreği sızladı. O sessiz hayvanlara, işkence eden vicdansızları, kendilerine emanet canlıları, açlıkla sınayan kalpsizleri, buradan, bir kez daha lanetliyorum. Allah her birini ıslah etsin!

"Hayvana karşı yapılan o iğrençlik, ilk adım"

Sarıyer'de sosyal medyaya düşen bir sokak köpeğinin üzerine oturup boğazını sıkıp öldürmeye çalışan gençten bir şahsın videosu yayınlandı. Bazı yerlerde 'taciz, istismar' diye geçiyor. Net bir şekilde, kedi ve köpeklere tecavüz eden erkeklerin görüntüleri geliyor. Bunlara baktığımız zaman, o gün o kedi-köpeğe tecavüz eden yaratığın, yarın bizim küçük çocuklarımıza aynı şeyi yapmayacağını kimse söyleyemez. Hayvanlar üzerinde denenen pek çok adiliğin daha sonra çocuklara ve kadınlara uygulandığını psikologlar ve sosyoloji söylüyor. Hayvan, ilk adım. Hayvana karşı yapılan o iğrençlik ilk adım.

Birincisi, ceza yasasında bunların kabahatler kanunu şeklinden çıkartılıp, ceza yasasına konuşmasıdır. Para verip kurtulacağını düşünmemelidir! Hapis yatacağını bilmelidir, caydırıcılık sağlanmalıdır.

Biliyoruz ki; Bu caniler için, yürekleri soğutacak bir cezai yaptırım, maalesef kanunlarımızda yer almıyor. Üstelik iktidar da, her zaman olduğu gibi, olay yaşandıktan sonra, “gereken tedbirleri aldık” demenin, ötesine geçemiyor.

Hatta; Devlet yönetmenin, gereğini yerine getirerek, bu konuya son verecek netlikle, somut adımlar atacağına; yine, insanlarımızı, birbirinin karşısına dikerek, işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Ciddiyetsiz açıklamalar, bilinçsiz yönlendirmelerle, milletimizi, düşman kamplara ayırıyor.