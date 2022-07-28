Akşener'den Erdoğan'a ''Sürtük'' göndermesi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine yönelik ''Sürtük'' ifadesine atıfta bulunarak ''Hanım kız deyince kızılıyor, sürtük deyince problem yok'' ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine yönelik 'sürtük' ifadesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan çevirmeni için kullandığı 'hanım kız' ifadesinin tartışılmasına göndermede bulunarak, "Hanım kız deyince kızılıyor, sürtük deyince problem yok" dedi.

Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nın Düzenlediği "Anlat İstanbul" Programı’nda konuştu. Türkiye'de uyuşturucu kullanımının arttığına dikkat çeken Akşener, "Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir." değerlendirmesini yaptı. Akşener, ziyarette ettiği evlerdeki çocuklarda astım ve bodurluk başladığını, çocu

kların zayıf olduklarına dikkat çekti.

Akşener’in konuşmasından başlıklar şöyle:

“Çok kolaymış gibi görünen pek çok konu inanılmaz derecede zordu. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak diye konuşuluyorsa bunun sahibi sizlersiniz.

"Türkiye asgari ücrete mahkûm olmuş"

Türkiye asgari ücrete mahkûm olmuş. Ev kadınlarının hali perişan. Hayvan yetiştiricilerinin inanılmaz hikâyeleri var. Mesela Kayseri'de gözleri yaşlı bir arkadaş seslendi: "Abla ben mallarıma oruç tutmayı öğrettim" dedi.

"Yem o kadar pahalı ki aralıklı veriyor"

Yem o kadar pahalı ki aralıklı veriyor. Ben bunu birkaç yerde söyledim. Biz İyi Parti olarak makulün temsilcisiyiz. Makulün peşinde yürümeye devam edeceğiz. İstanbul bu çalışmanın geniş ürünü. Uyuşturucu diye bir meselenin benim gezdiğim yerlerde de İstanbul’da da ne kadar önemli olduğunu gördük. Bana Ahlat’ta, İstanbul’da, Ankara’da da söyledi anneler.

"Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir."

Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikayeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bozukluk var, bunun düzeltilmesi gerekiyor.

"Çocuklarda astım, bodurluk başlamış"

Ben, bir genç arkadaşımız ve sosyal hizmetler konusunda uzman bir hanım arkadaşımızla ziyaret ediyoruz. Hanım kız deyince kızılıyor, sürtük deyince problem yok. Evlere izin alarak giriyoruz. İstanbul’un bazı mahallelerinde tahmin edemeyeceğiniz problemler var. İşte bir beka sorunu da buradadır.İstanbul’un apartmanların altı ayağının izi çıkıyor. O evlerdeki çocuklarda astım, bodurluk başlamış. Çocuklar inanılmaz zayıf. O evlerin buzdolaplarını açtığınızda gördüklerinize bağıra bağıra ağlayabilirsiniz.

Bol bol makarna pişiyor. Gıdaya ulaşmanın her ay ne kadar aşağı doğru indiğini görüyorsunuz. Sosyal devlet hakikaten ölmüş İnanılmaz bir derin yoksulluk var."