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  4. Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Çıkıp böyle abuk sabuk konuşuyorsun, sonra da alınıyorsun

Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Çıkıp böyle abuk sabuk konuşuyorsun, sonra da alınıyorsun

Akşener'den Erdoğan'a yanıt: Çıkıp böyle abuk sabuk konuşuyorsun, sonra da alınıyorsun

İYİ Parti lideri Meral Akşener, “Ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, “Ülke yönetimine talip olmaktan vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını hatırlatmak istiyoruz” dedi.

Erdoğan’a yanıt İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den geldi. TELE1’in konuyla ilgili haberini alıntılayan Akşener, şu ifadeleri kullandı:

 “Yok artık Sayın @RTErdogan ‘Böyle bir şey dememiştir.’ dedim, ama maalesef bunu da demişsin. Çıkıp böyle abuk sabuk konuşuyorsun, sonra da ciddiye almayınca alınıyorsun. Seni acilen ciddiyete davet ediyorum.”

Etiketler erdoğan yanıt meral akşener
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