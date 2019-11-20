Akşener’den Erdoğan'a: ''Yazıklar olsun!''

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Türk milleti ezelden beri onurunu çiğnetmeyen bir millettir. Esir düşmektense ölmeyi yeğleyen bir milletin bundan daha büyük bir hazinesi olabilir mi? Milli olabilmek için yüreğin millet için atması gerekir. Milleti unutan milletin onurunu da olur. Bu aziz milletin cumhurbaşkanı gider, dünyanın öbür ucunda 3-5 senatöre ifade verir. İstediği ve hakkı olan hiçbir şeyi alamadığı halde bir FETÖ'cüyü serbest bırakır. Başını öne eğip geri döner. Sayın Erdoğan, bu millet sana git ve gereğini yap dedi. Git ve milli güvenliğimizin ihtiyaçlarını al ve gel dedi. Sen git, yine boynumuzu büktün. Atsız'ın dizeleri hislerimize tercüman oluyor. Saraylarda süremem dağlarda sürdüğümü, bin cihana değişmem bu öksüz Türklüğümü.

“SAYIN ERDOĞAN NEDEN BU KADAR MUTLU”

Sayın Erdoğan, F-35 ve S-400 krizlerini aşmaya gitti. Aşabildi mi? Hayır. Suriye'de verilen sözlerin tutulması için gitti. Tatmin edici bir şey alabildi mi? Hayır alamadı. Sayın Erdoğan neden bu kadar mutlu döndü. Washington'a milletin bekası için mi şahsi bekan için mi gittin kardeşim? Hiçbir şey alamamışken, milletin hakkını savunamamışken neden bu kadar mutlusun?

“HADDİNİ BİL CAHİL ADAM!”

AKP kadrolarının cüretine bakın, AKP'li bir belediye başkanı Trabzonlu bir kardeşimize “Sizi biz Müslüman yaptık” dedi. Nedir bu Trabzon ile alıp veremediğini? 31 Mart'a giderken Ekrem İmamoğlu'na Pontus benzetmesi yapmaktan utanmadınız. Sultan Süleyman'ın doğduğu topraklardan bahsediyorsun. Haddini bil cahil adam! Tarihine ve milletine yabancılaşmış bir kadrodan millete fayda gelmez.

“GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR”

Giresun'da Eynesil'de aramızdan koparılan Rabia Naz yavrumuzu biliyorsunuz. Anası, babası adalet arıyor. Ama adalet arayanlar her zaman azar işitiyor. İfade verenler ifade değiştiriyor. Bir baba, bir anne adalet yolunu şaşırdıkça isyan ediyor. Ama duyan yok. Analar, babalar konuşacak, sizde başınızı eğip düşüneceksiniz. 1,5 yılda bir arpa boyu yol alınmadı. Adalet oyuncak değildir. Geciken adalet, adalet değildir.

“BUNLARIN FITRATI BU”

12 bin yıllık gölü kuruttular. Adı üstünde Dipsiz Göl. Ama bunlar define peşinde olunca dibini buldular. O göl, kaç medeniyet gördü yaşadı. 12 bin yıl hiçbir insanın aklına gelmedi, 12 bin yıl sonra gölün dibi göründü. 11 Kasım günü şov yapıp milyon ağaç diktik dediler. Aynı gün para bulmak için insanlık tarihinin güzelim mirasını yıktılar. Bunların fıtratı, karakteri bu.

“OLSA DÜKKAN SENİN”

Bu iktidar asıl anaların, babaların, gençlerin umutlarını kuruttu. Her 3 gencimizden biri işsiz. Sayın Erdoğan'ın Türkiye'sinin elinin tersiyle ittiği işsizlerimiz… Ankara'nın nüfusundan fazla gencimiz ne okuyor, ne de çalışıyor. Seçilmiş bir gurup Saray yancısına her türlü imkan sağlanırken, gençlerimize ‘Olsa dükkan senin' deniyor.

“BÜTÇE MİLLETE PARA AKITINCA MI BATACAK?”

Yandaşlara akıttığın milyonlara rağmen batmayan bütçe millete para akıtınca mı batacak? Battı dediği Norveç'te kişi başına milli gelir 77 bin dolar, Danimarka'da 56 bin dolar, İsveç'de 54 bin dolar. Sayın Erdoğan'ın ve damadının uçtu dediği Türkiye'nin kişi başına milli geliri 8 bin 857 dolar. Battı dediği Norveç'in vatandaşı, benim milletimden 10 kat daha zengin. Damat beyin çöktüğü Merkez Bankası'nın nakit akçesini saymazsak bütçenin 100 milyar lira borcu var.

