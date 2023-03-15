Akşener'den Erdoğan'ı çok kızdıracak ''terör'' suçlaması

İYİ Parti lideri Akşener Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhur İttifakı'nın Hüda Par ve Yeniden Refah Partisi ile yaptığı görüşmeleri işaret ederek "Erdoğan'ın seçim beyannamesinde artık Şeyh Sait isyanı nedeniyle özür dileme var, andımızı kaldırmışlardı artık Ne Mutlu Türk'üm diyene yazılarının silinmesi var, kadınlara yönelik şiddetin önünün açılması var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. AK Parti'nin HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmesini yorumlayan Akşener, grup toplantısında sert ifadeler kullandı.

Akşener'in açıklamasından satır başları:

O sene bu sene. 15 Mayıs'ta giderlerse gitsin diyenler çekip gidecek, doktorlarımız da baş tacı olarak burada kalacaklar. 15 Mayıs'tan itibaren mesleğinizi hak ettiğiniz koşullarda yapacaksınız. Önlüğünüzün beyazına asla ama asla çamur bulaştırmayacağız.

Bu düzende susanlardan, korkanlardan olursam milletim bana hakkını helal etmesin. Sinan Ateş'i unutursam unutturursam milletim bana hakkını helal etmesin.

'YEMİN OLSUN Kİ SİNAN ATEŞ'İ UNUTMAYACAĞIZ'

Sayın Erdoğan, Ayşe kızımıza söz veren sen değil miydin? Sözünden dönmek mertliğe sığar mı? Her şey ortada gün ortasında Ankara'nın ortasında işlenen cinayetin üzerinden 3,5 ay geçti. Suçlular gözaltına alınacağı yerde adalet gözaltına alındı. Cinayetin failleri yakalandı ama ona yardım edenler serbest kaldı. Sayın Erdoğan, arkandan dönen oyunlar karşısında bu kadar basiretsiz, korkak olma. Sen bu memleketin Cumhurbaşkanısın, korkma. Bu suikastin asıl katilleri kim açıkla. Her konuşmamda Sinan Ateş'i hatırlatacağım. Çevrilmek istenen düzeni kabullenmeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu cinayetin peşinde olacağız.

AKŞENER'DEN HÜDA-PAR VE YRP YORUMU

AK Parti iktidarı ve Bay Kriz, son dönemde çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladılar. İyice saçmalamaya başladılar. Hatırlayın 2019'da da tekrarlanan seçimlerde de aynısını yapmışlardı. Cumhur İttifakı'na yeni üyeler katılıyor, hayırlı uğurlu olsun. Mesela henüz kendisinin adaylığı kesinleşmemiş olmazsa da Sayın Erdoğan'ın seçim beyannamesinde artık Şeyh Sait isyanı nedeniyle özür dileme var, andımızı kaldırmışlardı artık 'Ne mutlu Türk'üm diyene' yazılarının silinmesi var, kadınlara yönelik şiddetin önünün açılması var. İstediğiniz örgütü ittifakınıza katın, iki ay kaldı toptan emekli olacaksınız.