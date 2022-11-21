Akşener'den Erdoğan'ın o sözlerine yanıt: Tavsiyeni dikkate aldım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ithafen, "Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var." sözlerine Meral Akşener'den yanıt geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası açılış töreninden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik sözlerine Akşener'den yanıt geldi. İşte detaylar...

Akşener'in Cumhur İttifakı'na yönelik "Kumar masasında olmadık, bundan sonra da olmayacağız" sözlerinin anımsatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Böyle bir cevap mı olur? Şimdi bu ne demektir? 6'lı masa alışveriş yapmıyor mu? Bir bana, bir sana demiyor mu? Hatta 'şu kadar bakanlık filancaya verilebilir' denmiyor mu? Kumar budur. Bunu kalkıp da Cumhur İttifakı'na yıkmaya çalışırsan Akşener; ne Tayyip Erdoğan'ın hayatında böyle bir şey var ne de Bahçeli'nin hayatında böyle bir şey var. Biz işimize bakıyoruz. Bizim tek derdimiz bu ülkeye hizmet. Bu ülkeye hizmette de bizim geldiğimiz yerler neresidir belli. Hayaliniz dahi bizim ulaştığımız yere ulaşamaz. 20 yıl bunun çok açık ispatıdır. Altyapıda, üstyapıda, eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, tarımda, dış politikada nereye geldiğimiz, hepsi ortada. Öyleyse bu çalışmayı, Cumhur İttifakı'nın attığı bu adımı nasıl bir kumar oyunuyla özdeş hale getirmek istersin? Bu olacak iş mi? Onun için Akşener'in kendisini ve yanındakileri bir gözden geçirmesinde fayda var."

AKŞENER'DEN FOTOĞRAFLI YANIT

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına şu şekilde yanıt verdi:

"Sayın Erdoğan tavsiyeni dikkate aldım, yanımdakilere şöyle bir baktım... Gördüğün gibi yanımdakiler fevkalade sağlam, liyakat tavan. Ya senin yanındakiler nasıl?"

Akşener'in paylaştığı fotoğrafta eski AK Partili isimler Turhan Çömez ve Ahmet Eşref Fakıbaba'nın kadrajda yer alması dikkatlerden kaçmadı.