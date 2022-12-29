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Akşener'den EYT paylaşımı: Sırada emekli maaşları var

Akşener'den EYT paylaşımı: Sırada emekli maaşları var
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, EYT düzenlemesiyle ilgili olarak, ''Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. '' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler yaklaşırken EYT düzenlemesine ilişkin olarak herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı. Karara ilişkin İYİ Parti lideri Akşener'den de bir açıklama geldi.

Akşener'in açıklaması şöyle: 

"İşte bize böyle gel sayın Erdoğan... Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim."

Etiketler iyi parti meral akşener emekli maaşı
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