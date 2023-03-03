Akşener'den gece yarısı zirvesi sonrası ilk açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, cumhurbaşkanı adayının görüşüldüğü Altılı Masa toplantısının ardından milletvekilleri ve başkanlık divanı üyeleriyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Akşener, "Türkiye iyi olacak" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partinin ek binasında gerçekleşen ve yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından gazetecilere herhangi bir açıklama yapmadı. Milletvekilleri ve bazı Başkanlık Divanı üyeleri ise toplantıya ilişkin soruya, "Genel İdare Kurulu toplantısını bekleyin", "Her şey iyi olacak" ve "Türkiye iyi olacak" yanıtını verdi.

Akşener'in saat 14.00'teki Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Bu arada Akşener partiden ayrılırken gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" ve "İşte lider, işte Akşener" şeklinde slogan atıldı.

Tatlıoğlu: İsmi konuşmadık

"İsim konusunda bir uzlaşı var mı?" sorusunu, Tatlıoğlu, "İsmi konuşmadık. Henüz bir şey konuşmadık" şeklinde yanıtladı.

"Genel Başkandan size bu yönde bir şey geldi mi?" sorusu üzerine Tatlıoğlu, "Şu an itibarıyla hiçbir bilgi yok. Sayın Genel Başkan bu paylaşımı yapacak. Türkiye için ne iyiyse, Türkiye'nin bu tek adam sisteminden çıkışı için ne uygunsa onu yapacağız" dedi.

'Biz, yolu millete çıkmayacak hiçbir şeyde olmayız'

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır'ın, sosyal medyada yer alan açıklamasının anımsatılması üzerine, bunların kişisel tavırlar olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, "Biz bir kolektif karar almaya geldik. Genelde İYİ Parti olarak kolektif karar alırız. Bütün konularda Başkanlık Divanımız, milletvekillerimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, yarın il başkanlarımız, cumartesi günü geçmiş dönem il başkanlarımız ve yine milletvekillerimizin hepsiyle beraber toplanıp bir karar vereceğiz. Milletimiz için çok iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu.

'Biz ilkeli siyaset yapıyoruz'

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda bir mutabakat, bir uzlaşı olmuş mudur?" sorusuna ise Tatlıoğlu, şu yanıtı verdi:

"Sayın Genel Başkanımızın ve İYİ Parti'nin bu konuda başından beri söyledikleri bellidir. Biz ilkeli siyaset yapıyoruz, Sayın Genel Başkanımız da öyle. Türkiye'de ilkeli siyaset yapılır, yapılsın da arzu ediyoruz. Şimdi ne olduğu konusunda bilgileneceğiz. O konuda arkadaşlarımız kanaatlerini belirtecek. Cumartesi günü tekrar bir araya geleceğiz. Çünkü birçok arkadaşımız deprem bölgesinde. Onlar da gelecekler, cumartesi günü daha geniş kapsamlı bir toplantı yapacağız. Türkiye iyi olacak."

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin beş partinin anlaştığı" yönündeki ifadelerin hatırlatılması üzerine, Tatlıoğlu, "Bu konuda herhangi bir yorum yapmam mümkün değil, çünkü bilgilenmedik. Biz, yolu millete çıkmayacak hiçbir şeyde olmayız" sözlerini sarf etti.

Akşener'in partiye gelişinde, gençlik kolları üyelerince "Milletin umudu Meral Akşener" şeklinde slogan atıldı.

Akşener, bugün de il başkanları ve Genel İdare Kurulu’nu (GİK ) toplayacak.