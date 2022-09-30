Akşener’den gençleri hedef alan Erdoğan'a çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençleri hedef alan açıklamalarına İYİ Parti lideri Meral Akşener’den sert yanıt geldi. Akşener; “Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz..." dedi…

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi açılış törenindeki "Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli (adi, aşağılık, bayağı) heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den çok sert bir tepki geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de Erdoğan'ın sözlerine sert yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener mesajında, "Biz de, günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak; Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz..." ifadelerini kullandı.