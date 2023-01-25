Akşener'den iktidara açık çağrı: Ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener atama bekleyen ziraat mühendisleri için iktidara çağrı yaptı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda uzun yıllardır atama bekleyen ziraat mühendislerine dikkat çekti. İktidara seslenen Akşener, paylaşımında şunları kaydetti:



"Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor. İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil... Son kez uyarıyorum: #Secime15binziraat atama yaptınız, yaptınız. Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz. Siz çözemezseniz, biz çözeriz!"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu da geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında “Ziraat Mühendislerinin sorunları var. Geçen yıl bir tweet atmıştım. ‘Sevgili Ziraat Mühendislerimiz, Yaşadığınız tüm sorunları biliyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın; bu bereketli topraklarımızda mesleğinizi mutlulukla icra edeceğiniz, meslek gününüzü coşkuyla kutlayacağınız günler çok yakındır. Dünya Ziraat Mühendisleri Günü’nüz kutlu olsun!’ Bir daha söylüyorum, kutlu olsun” demişti.