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Akşener'den ''Mansur Yavaş için imza toplayacak'' iddialarına dikkat çeken yanıt

Akşener'den ''Mansur Yavaş için imza toplayacak'' iddialarına dikkat çeken yanıt

Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'nin lideri Meral Akşener'in, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı 2023'te Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterebilmek için imza kampanyası düzenleyeceği iddia edildi. Akşener'den dikkat çeken bir yanıt geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası başlatacağına dair iddiaları yalanladı. Akşener, "Eylül ayı geldiğinde birileri İYİ Parti'yi linç etmek için harekete geçiyor" dedi.

Akşener, Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamalarda  , 'Mansur Yavaş'ı aday yapmak için imza toplama kampanyası' iddialarına “Yalan haber. Bakın yanlış bile demiyorum, yalan diyorum.” diye yanıt verdi.

İmamoğlu ve Yavaş ziyaretleri hakkında da konuşan Akşener, “İBB'ye Ekrem Bey seçildikten sonra hiç gitmemiştim. Bu hafta bir açılışlarına katılacağım. Öncesinde makamda ziyaret etmek istedim. Aynı şekilde Ankara'da da açılışlar var ve öncesinde Mansur Bey'i ziyaret edeceğim” karşılığını verdi.
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Deniz Zeyrek'in Sözcü gazetesindeki yazısının tamamı için...

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