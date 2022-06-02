Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' diyen vatandaşa yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' diye bağıran vatandaşa yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyareti içinde geldiği Burdur’da yoğun ilgiyle karşılandı. Akşener'in vatandaşlarla buluştuğu anlarda ilginç dakikalar yaşandı.



Kalabalığın arasındaki bir vatandaş, Akşener'e "Mansur Yavaş'ı aday yapın'' diyerek seslendi. Birkaç kez bu sözünü tekrarlayan vatandaşa Akşener'den yanıt gecikmedi.

Akşener, "Tamam, söyledin" diyerek vatandaşı anladığını ima etti. Daha sonra da konuşmasına kaldığı yerden devam etti.