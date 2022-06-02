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  4. Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' talebine olay yanıt

Akşener'den ''Mansur Yavaş'ı aday yapın'' talebine olay yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Burdur'un Yeşilova ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşma sırasında mikrofonu vatandaşa uzattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını henüz açıklamayan '6'lı masa'nın ve muhalefetin adaylık tartışmalarında önde gelen isimlerinden biri. Seçimlerde cumhurbaşkanlığına değil, başbakanlık koltuğuna talip olduğunu üstüne basa basa vurgulayan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e bugün "Mansur Yavaş'ı aday yapın" talebi geldi...

 MİKROFONU VATANDAŞA UZATTI
Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Burdur'a gelen Akşener, Yeşilova ilçesine geçerek Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yaptı. Akşener buradaki konuşması sırasında elindeki mikrofonu vatandaşlara uzattı. Söz alan bir vatandaş, Meral Akşener'e "Mansur Yavaş'ı aday yapın" şeklinde bir talepte bulundu.

 "TAMAM, SÖYLEDİN"
Vatandaşın talebini dinleyen Meral Akşener'in karşılık olarak gülümsediği ve gönül selamı verdiği görülürken "Tamam, söyledin" şeklinde yanıt verdiği duyuldu.

Akşener daha sonrası konuşmasına sonlandırıp otobüsüne bindi.

Etiketler mansur yavaş talep aday
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