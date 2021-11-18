Akşener'den sert tepki: Bu işte kastın varsa düpedüz ihanettir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybına ilişkin yaptığı paylaşımda yine erken seçim çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında yaptığı faiz açıklaması sonrası dolar yükselişe geçmiş, Merkez Bankası'nın 'faiz indirimi' kararı ile birlikte dolar rekor üzerine rekor kırmıştı.

Dolardaki artış Türkiye'nin gündemini belirlerken; muhalefet de iktidara dolar üzerinden yükleniyor.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Son olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir kez daha erken seçim çağrısında bulundu.

''Paramızı pul, itibarımızı yerle bir ettin. Bu işte kastın varsa düpedüz ihanettir'' diye yazan Akşener, ''Yok eğer beceriksizliğin neticesinde bir gerçeklikse yapılması gereken bellidir: Bir an evvel ülkeyi seçime götürüp bu rezilliğe dur denmelidir'' ifadelerini kullandı.