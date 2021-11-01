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Akşener'in masasındaki son anket sonuçları açıklandı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Akşener'in masasındaki son anket sonuçları açıklandı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Son anket sonuçlarını paylaşan İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Aytun Çıray, partisinin oy oranının yüzde 20'leri zorladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin zamanında yani 2023 yılında yapılacağına neredeyse her açıklamasında vurgu yaparken, muhalefetin erken seçim ısrarı ise sürüyor. Olası bir seçime yönelik tüm partiler anket çalışmalarına hız verirken, her gün yeni bir anket sonucu kamuoyunda yankı buluyor.

YÜKSELİŞ SON ANKETLERE DE YANSIYOR
Özellikle son dönemde tüm anketlerde ciddi bir ivme yakaladığı gözle görülür hale gelen İYİ Parti'nin son oy oranlarıyla ilgili çarpıcı bilgiyi ise Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray verdi. Yeni Journal'dan Çınar Ayser'e konuşan Çıray, partinin oy oranının şu anda yüzde 20'leri zorladığını söyledi.

"AKŞENER SEÇİM ZAMANI OLMAMASINA RAĞMEN TÜRKİYE'Yİ DOLAŞIYOR"
Kendisine yöneltilen "İYİ Parti olarak yaptırdığınız kamuoyu araştırmalarınızda oy oranınız nasıl görünüyor?" sorusunu yanıtlayan Çıray, şu ifadeleri kullandı;

"Meral Akşener seçim zamanı olmamasına rağmen uzun zamandır il il, ilçe ilçe tüm Türkiye'yi dolaşıp insanlarımızla temas eden, onların sorunlarını Meclis'e taşıyarak hükümete çağrıda bulunan bir siyaset izliyor. İyi Parti olarak bununla yetinmeyip tüm sorunların çözümünde seçim vaatlerinin çok ötesinde, insanlarımızı her alanda bu cendereden çekip çıkaracak yepyeni ve somut projeler üretiyoruz. Tüm bu çalışmaların doğal sonucu olarak geçtiğimiz günlerde 4. yaşını kutlayan İyi Parti'nin oy oranları şu an %20'leri zorluyor."

Seçim anketlerinde bir ilk! AK Parti ilk kez ikinci parti olduSeçim anketlerinde bir ilk! AK Parti ilk kez ikinci parti olduHaber

 

Etiketler meral akşener iyi parti oy oranı seçim anketi
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