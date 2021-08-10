Akşener'in mitinginde gergin anlar

Sivas'ta esnafı ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması sırasında arbede yaşandı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün, Sivas’ta esnaf ziyaretlerinde bulunduktan sonra Sivas’ın Zara ilçesine geçti. Burada kendisini bekleyen partililere mini bir miting düzenledi.

AKŞENER'İ FETÖ'CÜ OLMAKLA SUÇLADI, ORTALIK KARIŞTI

Miting sırasında yanlarında çocuk bulunan bir aile Akşener’i istifaya çağırdı. Akşener “Sen istiyorsan istifa ederim” şeklinde cevap verince bu kez vatandaş “FETÖ’cüsün’ şeklinde tepki gösterdi. Partililer aileye müdahale etmek isteyince arbede çıktı.

Polis, tarafları ayırdı.

İHA