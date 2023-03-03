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Akşener'in resti sonrası İYİ Parti'de istifa rüzgarı

Akşener'in resti sonrası İYİ Parti'de istifa rüzgarı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ''ret oyu'' verdiklerini açıklamasının ardından bazı İYİ Partililer, parti üyeliğinden istifa ettiklerini gösteren görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Millet İttifakı’nın toplantısının ardından cumhurbaşkanı adayı konusunda partisiyle istişare etmek üzere partisinin Genel İdare Kurulu (GİK) ile bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına 'ret oyu' verdiklerini açıkladı.

Akşeneri'in açıklamalarının ardından sosyal medyada binlerce tepki paylaşımı yapıldı.

"Yazıklar Olsun" etiketi ile yapılan paylaşımlarda, bazı İYİ Partili kullanıcılar parti üyeliğinden istifa ettiklerine ilişkin görseller paylaşarak tepkilerini dile getirdi.

DHA

Etiketler meral akşener iyi parti istifa
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