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Akşener'in resti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

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İYİ Parti lideri Akşener'in Altılı Masa çıkışı sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" açıklaması geldi.

Partisinin Genel İdare Kurulu toplantısı sonrası konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ''İYİ Parti dayatmaya mecbur bırakılmış, tercihe zorlanmıştır. Elbette buna boyun eğmeyecektir.'' dedi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yapan Meral Akşener, ''Kritik kırılmanın eşiğinde millet sizi göreve çağırıyor.'' ifadesini kullanmıştı.

Akşener'in Altılı Masa çıkışı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, "Hiç merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanıyor. 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu meral akşener
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