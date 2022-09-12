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Alaattin Çakıcı'nın danışmanı Vali'yi makamında ziyaret etti

Alaattin Çakıcı'nın danışmanı Vali'yi makamında ziyaret etti

Kendisini suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın baş danışmanı olarak tanıtan Ferhat Aydoğan'ın Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etmesi tartışmalara neden oldu.

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın basın danışmanı olarak tanınan, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-mail yoluyla servis eden Ferhat Aydoğan, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un makamına 'ziyarette' bulundu.

OĞLUNU DA YANINDA GÖTÜRDÜ
Aydoğan, kendi ziyaretini yine kendisi duyururken, "Gazeteci Ferhat Aydoğan Kahramanmaraş ve Gaziantep’te oğlu Cippo ile önemli ziyaretlerde bulundu .Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’a makamında ziyarette bulunan Ferhat Aydoğan, Vali Bey'in misafirperverliği ve gösterdiği ilgi alaka sebebi ile teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ziyarette Aydoğan ve oğlu Cippo'nun, Vali Coşkun'a ziyareti fotoğrafa böyle yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın danışmanı olarak tanınan Aydoğan, bu ay içinde de hastaneye kaldırılmıştı. Kendini kötü hisseden Aydoğan, Adana’da bulunan bir özel hastanede sağlık kontrolünden geçirilmiş, tedavi altına alınan Aydoğan'a anjiyo yapılmıştı. 

Hastane yatağından fotoğraf çektirip servis eden Aydoğan'ın odasında iki paket sigara bulunması da gündem olmuştu.

Cumhuriyet

Etiketler kahramanmaraş valisi Ferhat Aydoğan
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