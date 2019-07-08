Ali Babacan AK Parti'den istifa etti

Eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, kurucuları arasında yer aldığı AK Parti'den 18 yıl sonra istifa etti.

14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan, AK Parti hükümetlerinde 13 yıl boyunca ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini üstlenen Ali Babacan istifasını duyurduğu metinde yeni parti hazırlıklarına ilişkin ilk resmi açıklamasını da kamuoyu ile paylaştı.

Babacan'ın yeni bir siyasi oluşumun içerisinde olduğunu açık açık belirttiği istifa duyurusunda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki yeni uygulamalar ile aklen ve kalben ayrışma yaşadığını vurguladı.

Babacan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

14 Ağustos 2001 tarihinde kruucu üyesi olduğum Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 14 yıl MKYK üyeliği yaptım. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra 13 yıl Bakanlar Kurulu Üyesi oldum. Bu süre içerisinde ülkemizin elde ettiği büyük başarılara katkı vermekten onur duydum.

Görevde olduğum dönemlerde partinin kuruluş ilke ve değerlerini hem ülkemizde hem de dünyada inanarak savundum. Türkiye'nin tarihi dönüm noktalarında, doğrular için verilen byük mücadelenin bizzat içinde olmak benim için şeref oldu.

Son yıllarda ise pek çok alanda yapılan uygulamalar ile inandığım ilke, değer ve fikirler arasında derin farklılıklar oluştu. Aklen ve kalben bir ayrışma yaşadım.

Aynı süreçte Türkiye yeni sınamalarla karşı karşıya kaldı. Dünya hızla değişti. Ülkemizde ise parlak bir gelecek vaat eden, bambaşka beklentileri olan, dinamik, yeni nesillerimiz var artık.

İçinde bulunduğumuz şartlarda, Türkiye için yepyeni bir gelecek vizyonuna ihtiyaç vardır. Ülkemiz için her alanda doğru analizler, yeniden düşünülmüş stratejiler, planlar, programlar gerekmektedir. Çok çeşitli kesimlerle yaptığımız istişareler de bunu teyit etmektedir.

Türkiye’nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak lkaçınılmaz hale gelmiştir. Ben ve pek çok arkadaşım, böyle bir çalışma için büyük ve tarihi bir sorumluluk hissetmekteyiz. Bu süreçte, aynı ahlaki ve toplumsal sorumluluğu hisseden çok sayıda insanla tnaışmış olmak da bizim için çok sevindirici olmuştur.

İnanıyorum ki, karşı karşıya olduğumuz sorunların çözümü, ancak, temsil gücü yüksek ve geniş bir kadro çalışmasıyla mümkün olacaktır. Beraberce çalışmak ve ortak aklı hedeflemek zorundayız. Çalışmalarımızın bağımsız ve özgür bir şekilde yapılması büyük önem taşımaktadır. Her konuda beyaz sayfalarla işe başlamak gerekmektedir.

Bu gerçekler dikkate alındığında, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliğimin devam etmesi maalesef mümkün görünmemektedir. Bugün ititbariyle istifa dilekçemi parti genel merkezine ulaştırdım.

Hepmizin amacı ülkemizin itibarını yükseltmek, halkımızın refah ve mutluluğunu artırmak, Türkiye’yi hak ettiği güzel bir geleceğe ulaştırmaktır. İnsan hakları, özgürlükler, ileri demokrasi ve hukukun üstünlüğü vazgeçilmez ilkelerimizdir. Siyasete ilk girdiğim günden bu yana bunlar için canla başla çalıştım. Allah sağlık ve ömür verdiği sürece bundan sonra da çalışmaya devam edeceğim.

Saygılarımla,

Ali Babacan

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