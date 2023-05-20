Ali Babacan: ''Cumhur İttifakı ile çalışmaya hazırız''

Millet İttifakı'nın bileşenlerinden, DEVA Partisi'nin lideri Ali Babacan, parlamenter sistem ve yeni anayasa hakkında "Eğer Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı 'Gelin biz beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız" dedi.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TV 5 kanalında Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Seçim Özel'de seçime yönelik değerlendirmelerde bulunurken çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Seçim sonrası Meclis aritmetiğine göre, anayasa değişikliğinin ancak Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın beraber çalışması halinde yapılabileceğini söyleyen Babacan, partisinin anayasa taslağından söz etti.

Babacan, "Dikkat ederseniz iktidar tarafından ciddi bir eleştiriyle karşılaşmadık. Dolayısıyla biz şu noktadayız. Eğer Cumhur İttifakı herhangi bir noktada anayasa değişikliğiyle alakalı 'Gelin biz beraber çalışalım' derse çalışmaya hazırız. Biz onlara da gelin beraber çalışalım deriz, onu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ 'KAFA KAFAYA VERİN' DEDİ

Babacan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair de ilginç mesajlar verdi. Seçimden sonra iktidardan parlamenter sisteme dönüş isteği gelmesi halinde destek vereceklerini belirten Babacan, "Ama 'mevcut düzen üzerinde iyileştirmeler yapalım, gelin arkadaş konuşalım' deriz. Onlar derse konuşuruz. Bu ülke hepimizin. Gereksiz inatlaşmalara gerek yok. Şu andaki parlamento tablosu bize 'Anayasayı değiştireceksiniz Cumhur İttifakı Millet İttifakı ben anlamam. Kafa kafaya vereceksiniz, ondan sonra anayasayı değiştireceksiniz' dedi" ifadelerini kullandı.