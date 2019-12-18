Ali Babacan hakkında yeni iddia !

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan'ın 2017 yılında iflas bayrağını çeken Kanal A'nın borçlarını ödeyeceği ve yeniden yayın hayatına dönmesini sağlayacağı öne sürüldü.

Yeni partisini kurmayı 2020’nin ocak ayına ertelediği söylenen Ali Babacan’ın medya gücü oluşturmak için de çalışmalara başladığı iddia edildi.

Medyaradar'ın iddiasına göre; 1996’da kurulan ve 2017 yılında borçları nedeniyle iflas bayrağını çeken Kanal A için Babacan ve ekibi devreye girdi. Kanal A'nın borçlarının Babacan tarafından ödenerek yeniden yayın hayatına dönmesinin sağlanacağı belirtildi.

Termikel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaya, Eylül 2017’de yaptığı bir açıklamada, “Makul bir teklif gelirse satarız. Konuşuruz. Neticede iş adamayız” ifadelerini kullanmıştı.

Babacan’ın yeni yılın ilk ayında İçişleri Bakanlığına kuruluş dilekçisini vermesi bekleniyor.

Ali Babacan'ın yeni partisi için tarih verildi !

AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'nun partisi belli oldu