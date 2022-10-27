  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Ali Babacan: TOGG fabrikasının açılışına davet edilmedim

Ali Babacan: TOGG fabrikasının açılışına davet edilmedim

Ali Babacan: TOGG fabrikasının açılışına davet edilmedim
Güncelleme:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TOGG fabrikasının açılış törenine davet edilmediğini açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TOGG açılışına davet geldi mi sorusuna yanıt verdi. Babacan, Türkiye Yüzyılı ve TOGG'un açılış programlarına katılması için kendisine davet gelmediğini söyledi. Babacan, "Davet gelse dahi ben gidemezdim, belki başka bir arkadaşımızı görevlendirdik" dedi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılışa davet edilmişti. İki lider de programa katılmayacak. Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın kendisi yerine katılacağını duyurdu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Babacan, partilerinin "tehlike olarak görüldüğünü" öne sürdü. 

Babacan, AK Parti'den ayrıldığı süreçle ilgili soruyu, "AK Parti'den karşı çıkışla, isyanla ayrılmadım. Önce kendisiyle görüştüm" şeklinde yanıtladı. 

 

Meral Akşener'den TOGG kararı! Açılış törenine katılacak mı?Meral Akşener'den TOGG kararı! Açılış törenine katılacak mı?Politika
Kılıçdaroğlu TOGG fabrikasının açılışına katılacak mı?Kılıçdaroğlu TOGG fabrikasının açılışına katılacak mı?Politika
TOGG'un 2023 hedefi belli oldu! Kaç adet üretilecek?TOGG'un 2023 hedefi belli oldu! Kaç adet üretilecek?Otomobil

 

Etiketler ali babacan togg
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'dan saat 20.23'te ''Türkiye Yüzyılı'' paylaşımı
Survivor yıldızı Taner Tolga Tarlacı hakkında şoke eden iddia
Hababam Sınıfı'nın Damat Ferit'i Tarık Akan'ın oğlu ünlü oyuncu çıktı!
Meteoroloji'den kar ve sağanak uyarısı! 2 ilde sarı alarm verildi
Saadet Partisi'nden BTP lideri Hüseyin Baş'a ittifak yanıtı
AK Partili Mahir Ünal'ın sözleri Erdoğan'ı da kızdırdı
İstanbul Esenler'de 4 bin TL kira istenen evi görenler şoke oldu
Trafiğe çıkan herkesi ilgilendiriyor! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kararlar
İstanbul barajları alarm veriyor: Metrelerce su çekildi
İstanbul'da alevli gece! 5 binaya sıçradı