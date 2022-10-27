Ali Babacan: TOGG fabrikasının açılışına davet edilmedim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TOGG fabrikasının açılış törenine davet edilmediğini açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TOGG açılışına davet geldi mi sorusuna yanıt verdi. Babacan, Türkiye Yüzyılı ve TOGG'un açılış programlarına katılması için kendisine davet gelmediğini söyledi. Babacan, "Davet gelse dahi ben gidemezdim, belki başka bir arkadaşımızı görevlendirdik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açılışa davet edilmişti. İki lider de programa katılmayacak. Akşener, İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın kendisi yerine katılacağını duyurdu.

Habertürk canlı yayınında konuşan Babacan, partilerinin "tehlike olarak görüldüğünü" öne sürdü.

Babacan, AK Parti'den ayrıldığı süreçle ilgili soruyu, "AK Parti'den karşı çıkışla, isyanla ayrılmadım. Önce kendisiyle görüştüm" şeklinde yanıtladı.