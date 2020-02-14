Ali Babacan yeni partinin kuruluşunu yine erteledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın hazırlıklarını tamamlama aşamasına getirdiği belirtildi.

Ali Babacan’ın yeni parti hazırlıklarını tamamlama aşamasına getirdiği belirtildi.

Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'ın haberine göre, yaklaşık 300 kişilik ekiple siyasi çalışmalarını sürdüren Babacan'ın, partinin kuruluş dilekçesini mart ayının ilk haftasında verebileceği ifade edildi.

Babacan cephesinden; partinin ismi ve logosunda son rötuşların yapıldığı ifade edildi.

PARTİ PROGRAMI 4 AY SÜRDÜ

Habere göre, 24 ayrı masa ve 300 kişinin 4 aylık bir süreç ile daha öncekilerden farklı bir katılım modeli ile parti tüzük ve programı çalışmalarını bitirdi.

Söz konusu model nedeniyle parti programı 4 ay sürdü.

LOGO VE İSİM ÇALIŞMALARI

Kurucular kurulunu belirlemede sona gelinirken, partinin logo ve ismi üzerinde çalışmalar ise devam ediyor.

Hem web sitesi hem de başka kanallar vasıtasıyla ekibe ulaşanlar ile görüşme trafiği sürüyor.

PARTİ KURULUŞU 2 DEFA ERTELENDİ

Babacan, partinin duyurusunu 2019 yılının son günlerinde yapacağını söylemişti.

Çalışmalarını bir türlü noktalayamayan Babacan ve ekibi, kuruluş tarihi için ocak ayının üçüncü, sonrasında şubatın ikinci haftası göstermişti.