Ali Babacan yeni partisini DEVA'yı tanıttı!

Eski Bakan Ali Babacan, genel başkanlığını sütlendiği yeni partisi Demokrasi ve Atılım Partisi’nin tanıtımını yaptı. Babacan’ın açıkladığı parti programında ülkedeki sorunların temelinde başkanlık sisteminin olduğuna dikkat çekilirken, genel başkanın en fazla 10 yıl görev yapabileceği belirtildi.

Genel Başkanlığı'nı AK Parti'yle yolları ayrılan Ali Babacan'ın gerçekleştirdiği Demokrasi ve Atılım Partisi, parti programını açıkladı. Adaletten basın özgürlüğüne, ekonomiden dış politikaya kadar pek çok konuda hükûmete eleştirilen yöneltilen parti programında, Türkiye'nin temel sorunlarının temelinde Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin yattığına dikkat çekildi.

Ankara Bilkent Oteli'nde gerçekleştirilen ve basına tanıtılan programda, 2017 yılındaki referandum sonucunda yapılan Anayasa değişikliğiyle TBMM ve yargının işlevsizleştiği belirtildi.

DEVA'nın programında Yükseköğretim Kurulu'nun da (YÖK) kaldırılacağı yer alıyor.

Genel başkanın en fazla 10 yıl süreyle görev alacağı parti programına göre, İlkeler ve Değerler Kurulu da oluşturulacak.