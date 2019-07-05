Ali Babacan'a FETÖ soruşturmasında flaş gelişme

Ali Çevik adlı eski Hazine çalışanı Ali Babacan hakkında suç duyurusunda bulunup, bakanlık yaptığı dönemlerde bürokratik atamalarda ve İzmir Askeri Casusluk Davası kumpası Hazine Müsteşarlığı'nda hayata geçirilmesinde FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım ettiğini öne sürmüştü. Babacan'ın yanına danışman olarak aldığı herkesin FETÖ'cü çıktığı iddia edilen başvuruda isimleri İzmir'deki askeri casusluk davasına görevden uzaklaştırılıp, yerlerine FETÖ'cüleri almakla suçlamıştı. Babacan'ın bu şekilde örgüte yardım ettiği iddia edilmiş ve Hazine'de kritik görevlere atadığı isimlerin bir kısmının da Ankara'daki yargılama sonucu mahkum olduğu ifade edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı inceleme sonucunda Ali Babacan hakkında soruşturma açılmayacağını açıkladı.



