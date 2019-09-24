Ali Babacan'a hangi partilerden oy gidecek ? Akşener açıkladı !

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Teke Tek Özel programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Meral Akşener, Ali Babacan ve kurması beklenen yeni parti hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Akşener'in AK Parti ve Babacan hakkındaki açıklamaları şöyle oldu:

ALTAYLI: AK Parti'nin içinde bir gerilim var. Bazı kavgalar var. Bu kavgayı neye yoruyorsunuz? AK Parti'de böyle şeylere alışık değiliz. Baş hala gücünü koruyor ama aşağıda bir kaynama varmış gibi duruyor.

AKŞENER: Ben AK Parti'nin kuruluşunda varım biliyorsunuz. Kuruluştaki ruh hali ve iradeyle bugün gelinen noktada ortaya çıkan gazetede, yazar, üniversite hocası kılıklı insanların elbette partinin kurucu iradesini oluşturan geniş kitlelerin asabını, sinirini, vicdanını rencide eden çirkin bir alan oluştu. O kötü alan artık o kada genişledi ki bu sefer içe döndü. Bir ilginç şey daha var. Bu gazeteci kılıklı, gazetecimsi insanlar tarafından öyle bir hale getirildi ki. Gazetecilik fikri takiptir, kavramsal arka plandır, entelektüel birikimdir. Bu insanların hiçbirinde bu yok. Öyle yazılar yazılar yazılıyor ki, tırnak içinde reisin hoşuna gittiği zannedilerek, baştan aşağı mantık hatası, zeka özürlülüğü. Televizyonlardaki konuşmacıları bir izleyin. Diyorum ki, 'Allahım ne olur devam etsin'. Tayyip Erdoğan'ın sahici karizmasını ortadan kaldıran, ayıp olur ama diyeyim hadi, bir yalaka, iğrenç alan oluşturdu, orada kendi iç bünyelerinde öyle bir öfke oluşuyor ki. Önce oraya gider ama sonra sahibine gider. Sahibi sayın Erdoğan görünüyor.

"TAYYİP BEY BÜLENT ARINÇ'ı HİÇ SİSTEM DIŞINA ATMAMIŞTIR"

ALTAYLI: AK Parti'nin kurucu değerlerinden bahsediyoruz. O günlerden gelen isimler var. Bu isimlerin bazıları parti içerisinde bazıları parti dışında. Mesala sayın Bülent Arınç'ın çıkışları oluyor. Karşılık da buluyor. Bazıları vicdani olarak algılanıyor. Tavrını nasıl buluyorsunuz?

AKŞENER: Bülent Arınç, rahmetli Erbakan'ın küçük oğlu gibi tanımlanırdı. Milli Görüş'ün vicdanı gibiydi. Kendine münhasır bir insandı. O yanı hem Refah Partisi'nde hem AK Parti'de muhafaza edilmiştir. Zaman zaman Tayyip Bey'in moralini bozsa bile asla çerçevenin içine çıkarmamıştır. Etkili bir insandır. Bülent Arınç'ı hiç yok farzetmemiştir, sistemin dışına atmamıştır.

ALTAYLI: Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan parti kurma aşamasında. Davutoğlu hızlı gidiyordu durdu, Babacan hızlı gidiyordu durdu. Abdullah Gül'ün, Hüseyin Çelik'i adı geçiyor. Siz bu hareketleri nasıl görüyorsunuz? Asıl olarak CHP'den ve sizden oy alacağı söylendi.

AKŞENER: Her iki arkadaşımızın da bir an evvel parti kurmalarını temenni ediyorum. Türk siyasetinde aşırı kutaplaşma var. Yeni seçeneklerin, renklerin, çeşitliliğin olmasında büyük fayda var. Ama orada ilginç durum var. Parti kurulması aşamasından itibaren sayın Babacan'ın İYİ Parti'nin tüm oylarını aldığına dair tevatür var. Buna seçmen karar verir, göreceğiz. Sonuçta biz partiyi kurduğumuz zaman da bütün oyları bizden aldığını iddia eden araştırma şirketi 1,5-2 puan göstermişti bizi. Ben daha parti adına hiç araştırma yaptırmadım. Grup üyesi olduğunuzda size de aynısı geliyor bana da aynısı. Araştırmalardan ben izin almadığım için ismini söylemiyorum.

Partimizin oyu en son 11.1'di. 10.6-11.1 gibi geldi. Çok ilginç MHP'nin oyları sayın Babacan'a gidiyor bu araştırmada. MHP'nin oyu yüzde 4'ler gibi görünüyor. Üstüne olan oylar AK Parti yönetim anlayışına itiraz eden seçmen kitlesi. Bizden bir miktar oy sayın Davutoğlu'na gidiyor. Güneydoğu'da bize gelen oy sayın Davutoğlu'na gidiyor. Milliyetçi, demokrat ve kalkınmacıyız biz. Bugün 11.1'le bir diğer yerden gelen 10.6 oyumuz var.