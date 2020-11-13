Ali Babacan'dan Berat Albayrak'a çok sert sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1'nci Olağan Kırıkkale İl Kongresi'nde konuştu.

Burada iktidarı sert sözlerle eleştiren Babacan "'Şahtı, şahbaz oldu' derler ya... Fiili kötü yönetim yetmedi, tek kişinin ağzına bakmak kurumsallaştı" dedi.

KİME GÜVENİYORSUN

Berat Albayrak'ın istifa etmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda devir teslim olmadığını hatırlatan Babacan "Kime güvenip devir teslime gelmiyorsun?" diye sordu.

Babacan "Bir müsteşar değişse devir teslim olurdu. Şimdi görevi bırakan bakan kime güvenip de gelmiyor devir teslime? Hala "arkam sağlam" diyor. Demek ki bu milletin gözünün içine bakacak yüzleri yok" diye konuştu.

BAKAN GÜL'E TEPKİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar" sözlerine de tepki gösteren Babacan "Senelerdir yargıya talimat veren bir hükümet yokmuş gibi, ilgili bakan hakimlere "Anayasa'ya bağlı kalın" demiş. İşin en başındaki kendisini Anayasa'yla bağlı hissetmiyor" ifadelerini kullandı.

Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"'Şahtı, şahbaz oldu' derler ya... Fiili kötü yönetim yetmedi, tek kişinin ağzına bakmak kurumsallaştı. İl Kültür Müdürünü, partisinin gençlik kolları başkanını o atıyor; Merkez Bankası para politikasını o dikte ediyor; çay fiyatını o belirliyor.

Akraba kayırmacılığı iflas etti, basını sansürleme işgüzarlığı iflas etti, halkımıza yoksulluğu dayatan beceriksiz ekonomi politikası iflas etti. Evet; Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iflas etti.

Bu yeni sistem Cumhurbaşkanlığı makamını yok etti. Şu an o koltukta oturan kişi; parti genel başkanlığı, belediye başkanlığı, hatta genel müdürlük, daire başkanlığı yapmaktan Cumhurbaşkanlığı yapmaya vakit bulamıyor.

Milyarlarca dolar harcanmasına rağmen S400'ler de F35'ler de kullanılamıyor. Hem parayı kaybet, hem füzeleri kaybet, hem savaş uçaklarını kaybet. Bu hükümetin politikası; kaybet-kaybet.

Bir müsteşar değişse devir teslim olurdu. Şimdi görevi bırakan bakan kime güvenip de gelmiyor devir teslime? Hala "arkam sağlam" diyor. Demek ki bu milletin gözünün içine bakacak yüzleri yok.

Senelerdir yargıya talimat veren bir hükümet yokmuş gibi, ilgili bakan hakimlere "Anayasa'ya bağlı kalın" demiş. İşin en başındaki kendisini Anayasa'yla bağlı hissetmiyor."

DEVİR TESLİME KATILMADI

8 Kasım'da sosyal medya paylaşımı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Berat Albayrak yerine atanan Lütfi Elvan, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada Albayrak'ın devir teslime katılmayacağını söylemişti.

"Berat Bey'in sağlık problemleri nedeniyle devir teslim törenini gerçekleştiremeyeceğiz" diyen Elvan, Albayrak ile telefonda görüştüklerini belirterek "Hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. O da bize görevimizden dolayı başarılar diledi" ifadelerini kullanmıştı.