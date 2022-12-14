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Ali Babacan'dan İmamoğlu'na destek

Ali Babacan'dan İmamoğlu'na destek
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Twittter hesabından yaptığı açıklamada, ''Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir'' dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 seçimlerinin iptal edilmesinden sonra YKS üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına saat 16.00'a kadar ara verildi. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak herkesi Saraçhane'ye çağırdı. Paylaşımında İmamoğlu, "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane'dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00'da Saraçhane'ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

BABACAN'DAN İMAMOĞLU'NA DESTEK MESAJI

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Siyasi yargı kararlarıyla milli iradenin engellenemeyeceğini en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilmesi gerekir'' diyerek İmamoğlu'na destek verdi.

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Etiketler ali babacan meral akşener iyi parti
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