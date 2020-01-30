Başbakan Yardımcısı, Ekonomi Bakanı ve Dışişleri Bakanı görevlerinde bulunan, kurucu üyesi olduğu AK Parti'den geçen yıl temmuz ayında istifa eden Ali Babacan'dan 'yeni parti' açıklaması geldi. Partisinin kuruluşunu daha önce üç kez erteleyen Babacan, son erteleme haberi sonrasında yaptığı açıklamada "En kısa sürede Partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun" ifadelerine yer verdi.

Kurucu üyesi ve MKYK üyesi olduğu AK Parti’de geçen yıl istifa eden ve siyasi kariyerine kuracağı yeni bir partiyle devam etme kararı alan Ali Babacan, çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

ALİ BABACAN: ÇALIŞMALARIMIZ HEYECANLA İLERLEMEKTE

Parti kurma çalışmalarının en kısa sürede biteceğini belirten Babacan, "Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlemektedir. En kısa sürede partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun." ifadelerine yer verdi.

Ali Babacan Çalışma Ofisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

ÇÖZÜM ÜRETECEK KADROLAR

Geniş bir katılımla başlatılan parti kuruluş çalışmaları Türkiye'nin tüm kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam etmektedir. Bu hazırlık sürecinin en önemli amacı, ülkemizin ihtiyaçlarının ve sorunlarının doğru tespit edilmesi, bunlara en kısa sürede çözüm üretecek kadroların ve politikaların oluşturulmasıdır.

DEMOKRASİ TARİHİMİZDE BİR İLK

Çok sayıda vatandaşımız gönüllü olmak istediğini belirtmektedir. Hem web sitesi üzerinden hem de başka kanallardan bize ulaşan isimlerle bir iletişim ve görüşme trafiği devam etmektedir. Bu görüşmeler beklenenden çok fazla vakit almış, büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ortak akıl ürünü politikalar demokratik bir yöntemle oluşturulmaktadır. Demokrasi tarihimizde belki de ilk defa bu kadar geniş bir tabanın fikirleri ile katkı verdiği bir siyasi hareket oluşmaktadır.

HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN

Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız. Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlemektedir. Hedefimiz, milletimizin karşısına alnımızın akıyla çıkıp, çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak, ülkemizin için umut olacak bir hazırlığı ortaya koymaktadır. En kısa sürede partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun.