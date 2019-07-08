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  4. 08 Temmuz 2019 23:29

Ali Babacan'ın istifası sonrası AK Parti'den ilk hamle

AK Parti'nin kurucu üyelerinden biri olan Ali Babacan'ın istifası sonrası AK Parti'den ilk hamle geldi. AK Parti internet sitesindeki "Kurucu Üyeler" listesindeki Ali Babacan'ın ismi silinerek biyografisi siteden silindi.

Ali Babacan'ın istifası sonrası AK Parti'den ilk hamle
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AK Parti'den istifa eden Ali Babacan'ın ismi AK Parti'nin internet sitesinde yer alan 'Kurucu Üyeler' arasından çıkartıldı. Babacan'ın biyografisi siteden silindi.

Ali Babacan'ın ismi AK Parti'nin internet sitesinde yer alan 'Kurucu Üyeler' arasından çıkarıldı.

AK Parti’den bugün yaptığı açıklamayla istifa eden ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile birlikte yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, partinin internet sitesindeki “Kurucu Üyeler” sayfasından çıkarıldı.

T24’ün haberine göre Babacan, 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucuları arasında yer alıyordu.

AK Parti’nin internet sitesi www.akparti.org.tr  adresinde yer alan “Ak kadro” altındaki “Kurucu Üyeler” sayfasında Babacan’ın da biyografisi ile bilgileri yazıyordu.

Kurucu üyeler Ali Aydın Dumanoğlu ile Ali İhsan Arslan arasında yer alan Babacan’ın bilgilerinin yer aldığı sayfa kaldırıldı.

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