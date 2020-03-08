Ali Babacan'ın partisi hakkında yeni iddia !

Eski AK Partili bakan Ali Babacan'ın yeni partisinin ismi hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.



Eski Bakan Ali Babacan’ın çalışmalarını sürdürdüğü yeni partiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Babacan’ın yeni partiyi 11 Mart Çarşamba günü açıklaması beklenirken, partinin adını DEVA olacağı iddia edildi.

Ali Babacan'ın kurcağı partinin isminin Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) olacağı iddia edildi.

Yeniçağ'da yer alan habere ve sosyal medyadaki iddialara Yine iddialara göre, kurucu kadrosunun içerisinde mevcut milletvekillerinin de olacağı belirtilen partinin 11 Mart 2020 Çarşamba günü resmen açıklanacağı belirtildi.

Bir başka iddiaya göre ise, Babacan'ın partisinin kuruluş tarihi 14 ya da 15 Mart olarak söylendi. Bu iddiaya göre de içinde milletvekillerinin bulunacağı konuşulurken, iddianın gerçek çıkması durumunda parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan 11'inci parti konumunda olacak.

Babacan'ın partisi, geçtiğimiz yılın aralık ayından beri sürekli kuruluş tarihini erteliyordu.