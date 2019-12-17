  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 17 Aralık 2019 18:41

Ali Babacan'ın yeni partisi için tarih verildi !

Eski Bakan Ali Babacan'ın yeni partinin kuruluşunu 2020 yılının ocak ayına ertelendiği iddia edildi. Bunun sebebinin ise 17-25 Aralık tarihi üzerinden spekülasyonlara yer vermemek için olduğu belirtildi.

Ali Babacan'ın yeni partisi için tarih verildi !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Eski Bakan Ali Babacan’ın yeni partinin kuruluşunu 2020 yılının ocak ayına ertelediği iddia edildi.

Babacan’ın erteleme gerekçesi olarak, “17/25 Aralık tarihi üzerinden spekülasyona meydan vermemek” gösteriliyor.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin kuruluşunu ilan etmesinin ardından gözler eski Bakan Ali Babacan’ın yeni parti çalışmalarına çevrildi. Babacan’ın yeni partinin ilanını yıl sonuna kadar ilan etmesi beklenirlen, kulislerde dolaşan iddialara göre, bu tarihin 2020 ocak ayına ertelendi.

Ali Babacan, partileşme tarihine ilişkin yeni bir karar oluşturdu. Parti Tüzüğü, Parti Programı ve Kurucular Kurulu çalışmalarında son aşamaya gelen Babacan ve kurmayları, aralık ayının son iki haftası içinde İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini vermeyi planlıyordu. Ancak son yapılan istişarelerin ardından partinin kuruluş tarihinin Ocak 2020’ye ertelendiği öne sürüldü.

GEREKÇE 17/25 ARALIK KAYGISI MI?

Ankara kulislerine yansıyana göre, yapılan tartışmalarda Aralık’ın son haftasının “17/25 Aralık yolsuzluk operasyonları” tarihine denk gelmesi nedeniyle kuruluşun Ocak ayına ertelendiği yolunda. Babacan ve arkadaşlarının “spekülasyonlara yol açmamak” ve “özellikle bu tarihin seçildiğine dönük bir algı oluşmaması” için karar değiştirdiği konuşuluyor. İkinci bir gerekçe olarak da Davutoğlu'nun partisini Aralık ayı içinde kurmasının ertelemede etkili olduğu ifade ediliyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
ali babacan , yeni parti , kuruluş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM