Ali Babacan'ın yeni partisi için tarih verildi !

Eski Bakan Ali Babacan’ın yeni partinin kuruluşunu 2020 yılının ocak ayına ertelediği iddia edildi.

Babacan’ın erteleme gerekçesi olarak, “17/25 Aralık tarihi üzerinden spekülasyona meydan vermemek” gösteriliyor.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’nin kuruluşunu ilan etmesinin ardından gözler eski Bakan Ali Babacan’ın yeni parti çalışmalarına çevrildi. Babacan’ın yeni partinin ilanını yıl sonuna kadar ilan etmesi beklenirlen, kulislerde dolaşan iddialara göre, bu tarihin 2020 ocak ayına ertelendi.

Ali Babacan, partileşme tarihine ilişkin yeni bir karar oluşturdu. Parti Tüzüğü, Parti Programı ve Kurucular Kurulu çalışmalarında son aşamaya gelen Babacan ve kurmayları, aralık ayının son iki haftası içinde İçişleri Bakanlığı’na kuruluş dilekçesini vermeyi planlıyordu. Ancak son yapılan istişarelerin ardından partinin kuruluş tarihinin Ocak 2020’ye ertelendiği öne sürüldü.

GEREKÇE 17/25 ARALIK KAYGISI MI?

Ankara kulislerine yansıyana göre, yapılan tartışmalarda Aralık’ın son haftasının “17/25 Aralık yolsuzluk operasyonları” tarihine denk gelmesi nedeniyle kuruluşun Ocak ayına ertelendiği yolunda. Babacan ve arkadaşlarının “spekülasyonlara yol açmamak” ve “özellikle bu tarihin seçildiğine dönük bir algı oluşmaması” için karar değiştirdiği konuşuluyor. İkinci bir gerekçe olarak da Davutoğlu'nun partisini Aralık ayı içinde kurmasının ertelemede etkili olduğu ifade ediliyor.