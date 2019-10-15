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  4. 15 Ekim 2019 10:55

Ali Topuz hayatını kaybetti

Beyin kanaması nedeniyle şubat ayından bu yana hastanede tedavi gören eski bakanlardan 87 yaşındaki Ali Topuz, dün gece hayatını kaybetti.

Ali Topuz hayatını kaybetti
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Eski bakanlardan Ali Topuz, 87 yaşında İstanbul'da vefat etti. Edinilen bilgiye göre, 8 Şubat'ta beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan Topuz, dün gece saatlerinde İstanbul Yeşilköy Acıbadem Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Topuz'un cenaze törenine ilişkin ayrıntıların Kanada'da bulunan oğlu Ender Topuz'un Türkiye'ye gelmesinin ardından netleşeceği öğrenildi.

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1932'de doğan Ali Topuz, 5 dönem İstanbul milletvekili seçilmiş, 37. Hükümet'te İmar ve İskan, 40. Hükümet'te Köyişleri, 42. Hükümet'te ise Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

Ali Topuz, iki çocuk babasıydı.

AA

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