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  4. 31 Mart 2019 22:51

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonda tebrik etti.

Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kutlama
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ı AK Parti'nin yerel seçimde zafer kazanması dolayısıyla kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

AK Parti'nin zaferinin Türk halkının Cumhurbaşkanı Erdoğan ve  politikalarına desteğinin göstergesi olduğunu söyleyen Aliyev, Erdoğan'ı tebrik  etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da samimi dilekleri için Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik  ilişkilerinin daima gelişeceği ve güçleneceği ifade edildi.

AA

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