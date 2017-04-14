Aliyev'den Erdoğan'ı kızdıracak ''FETÖ'' açıklaması

Solovyov, Azeri lider Aliyev ile yaptığı 2 saatlik görüşme ile ilgili izlenimlerini, resmi Vesti Fm radyosunda paylaştı. Solovyov, Azerbaycan’da Fethullah Gülen’e ait olduğu düşünülen okulların neden daha önceden kapatılmadığına ilişkin Aliyev’in görüşlerine de yer verdi.

Sputnik’in haberine göre; Solovyov şu ifadeleri kullandı: “Ben Gülen’in (Azerbaycan’da) çok faal çalıştığını hatırlıyorum. Ve bana (Aliyev) şöyle dedi: Bizim Türkiye ile özel ilişkilerimiz var. Dolayısıyla Gülen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arasında çok iyi ilişkiler olduğu için bir şey yapamadık. İşte kavga çıkar çıkmaz okulları ve üniversiteyi kapattık.”