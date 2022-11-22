Alman Bakan, Adil Öksüz ve Zekeriya Öz sorusuna yanıt veremedi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı Nancy Faeser ile ortak basın toplantısı düzenledi. Faeser, FETÖ firarileri Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün iadeleriyle ilgili soruya yanıt vermekten kaçınarak, ''Bu somut vakalarla ilgili size bilgi vermem mümkün değil'' dedi.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ziyareti kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştü. İki bakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Faeser, PYD/YPG'nin Alman hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanınması ve Türkiye'den kaçan ve Almanya'da barınan FETÖ firarileriyle ilgili sorulara yanıt verdi.

"ALMANYA, PKK'YI TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDEN İLK ÜLKELERDEN"

Gazetecilerin "PKK ve PYD/YPG, Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. PYD/YPG'nin Almanya'da terör örgütü olarak kabul edilmesi için ne tür adımlar atılacak?" sorusuna Faeser, " Almanya, PKK'yı terör örgütü olarak kabul edilen ilk ülkelerden biriydi 93 yılında. Devletimiz son derece tutarlı adımlar atıyor bu konuda. Finans kaynaklarını ortaya çıkarmak, kısıtlamak ve kesmek için elinden geleni yapıyor, bağlı kuruluşları da, bağlı örgütleri de yakından takip ediyor. Bir örgütün terör örgütü olarak sınıflandırılması için hukuk devleti ilkeleri kapsamında bazı yasalar ve yasal kriterler var. Bu kriterleri uygulayarak, belli bir süreci takip ederek, bir örgütünün terör örgütü olup olmadığı konusunda gerekli kararlar verilecektir" yanıtını verdi.

"BİZ BÜTÜN BU SUÇLAMALARI TAKİP EDİYORUZ"

"15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den firar eden, Almanya'da olduğu belirtilen FETÖ mensubu Adil Öksüz ve Zekeriya Öz'ün iadelerine yönelik hangi adımları atacaksınız?" diye sorulan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser bu soruyu ise kaçamak bir ifade kullanarak "Bu somut vakalarla ilgili size bilgi vermem mümkün değil. Fakat hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde biz bütün bu suçlamaları takip ediyoruz. Sonuç çıktığında da Türk kurumlarını bilgilendiriyoruz" diye yanıtladı.