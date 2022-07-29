Alman Bakana sert sözler: Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri toplantıya damga vurdu

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Terörle mücadelede somut adımlar bekliyoruz."

"Hem Rusya hem Ukrayna ile temaslarımız sürüyor."

"(AİHM kararlarını) Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz."

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Bakan Çavuşoğlu, ortak toplantıda Alman Dışişleri Bakanı Baerbock'a yönelik, "DEAŞ'le mücadele diyorsanız, bizimle sahaya inersiniz." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un açıklamalarından satır başları:

"Türkiye-Almanya ilişkileri özel bir öneme sahip."

"Mülteciler konusunda Türkiye'ye teşekkür borçluyuz."

"Almanya ve Avrupa Birliği, PKK'yı bir terör örgütü olarak görüyor."

"(Tahıl anlaşması) Hükümetinizin başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insan için umut ışığı. Size büyük saygı gösteriyoruz."