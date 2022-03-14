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  4. Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'de! Anıtkabir defterine bu notu yazdı

Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'de! Anıtkabir defterine bu notu yazdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara'da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un resmi törenle karşıladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye'ye göreve geldikten sonraki ilk resmi ziyaretini gerçekleşiyor. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ve heyetler arası görüşmelere katılacak. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. Erdoğan, Scholz onuruna resmi akşam yemeği verecek. 

Scholz'un Başbakan olduktan sonra Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette, Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşının görüşülmesi bekleniyor.

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 ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine gelen Scholz, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Scholz, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri’ni de imzalayan Scholz, deftere şunları yazdı:

"Modern Türkiye’nin kurucusu büyük Avrupalı devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’e derin saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip."

Etiketler almanya türkiye
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