Altan ve Ilıcak kararına eski AK Partili vekilden tepki !

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin davada mahkeme tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın ise adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, tahliye kararının ardından sosyal medyada tepki çeken açıklamada bulundu.

İlnur Çevik, “Mehmet Altan beraat etti, çook güzel haber” paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çevik’in mesajının ardından eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, “Cumhurbaşkanımızın çevresinde danışman sıfatıyla bulunanların sözlerine dikkat etmeleri gerekir. Kişisel duygularınız ve düşünceleriniz bu kadar önemliyse resmî görevler üstlenmeyin kardeşim! Herkes çok akıllı, bir tek biz mi deliyiz yoksa?” mesajıyla tepki gösterdi.