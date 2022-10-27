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  4. Altılı masa 8. kez toplanıyor! Tarih belli oldu

Altılı masa 8. kez toplanıyor! Tarih belli oldu

Altılı masa 8. kez toplanıyor! Tarih belli oldu
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Altılı masanın DEVA Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek sekizinci toplantısı 14 Kasım Pazartesi günü yapılacak.

Altılı masanın Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ev sahipliğinde, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlenecek sekizinci toplantısının tarihi belli oldu.

Liderler, 14 Kasım Pazartesi günü saat 12.00'de bir araya gelecek.

Toplantıda DEVA Partisi lideri Ali Babacan; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ağırlayacak. 

Etiketler altılı masa toplantı
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