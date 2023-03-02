Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı toplantısı başladı

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği toplantı, Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde başladı.

Millet İttifakı çatısı altında bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, bir araya geldi. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen, toplantıda 6'lı masa cumhurbaşkanı adayını belirleyecek.

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne ulaşan ilk isim CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nun ardından genel merkeze ulaşan isimler sırasıyla Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Akşener'in ardından son olarak sırayla DEVA Partisi Genel Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu genel merkeze geldi.

6'lı masa bugün gerçekleştireceği toplantıda cumhurbaşkanı adayını belirleyecek fakat açıklamayacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması öngörülüyor.

Ancak isim bugün de kamuoyuna açıklanmayabilir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün yaptığı açıklamada "Nasıl ki Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem metnini liderler olarak belirledik ama açıklaması için bir tarih verdik. Anayasa metni ile ilgili olarak da benzer bir yol izledik. Burada da benzer bir durum olur. Adayı belirleriz ve açıklamak için de ileri bir tarih belirleriz..." demişti.

Adayın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçim kararını alıp, Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimini ilan etmesinin ardından özel bir tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanması planlanıyor.

Adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu en güçlü aday gösterilse de, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil, bütün seçenekler masada olacak.