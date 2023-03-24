Amasya’nın yeni belediye başkanı belli oldu
Amasya Belediyesi’nde Mehmet Sarı’nın MHP’den milletvekili aday adayı olması üzerine boşalan belediye başkanlığına Dr. Bayram Çelik’in seçildi.
Belediyenin sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Belediye meclisi tarafından başkanlığa Dr. Bayram Çelik’in seçildiği ifade edildi.
Paylaşımda Çelik’in makam koltuğunda oturduğu fotoğrafa yer verildi.
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