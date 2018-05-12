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  4. 12 Mayıs 2018 16:57

ANAR Genel Müdürü açıkladı: İşte en son seçim anketi

ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, katılldığı televizyon programında 24 Haziran seçimlerine ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı.

ANAR Genel Müdürü açıkladı: İşte en son seçim anketi
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Cumhur İttifakı'nın oy oranını yüzde 55 olarak açıklayan İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turda Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanacağını söyledi. ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, Beyaz TV'de ekrana gelen Dinamit programına konuk oldu.

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi siyasi partilerin son durumlarının masaya yatırıldığı programda; İbrahim Uslu elindeki anket sonuçlarını paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKININ OY ORANI...

AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 55 seviyesinde olduğunu belirten İbrahim Uslu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu açıkladı.

"İLK TURDA BİTECEK"

Uslu, "Seçimler ilk turda bitecek gibi görünüyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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