Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni! Erdoğan yine katılmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla düzenlenen törene bu yıl da katılmadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da Anıtkabir'de düzenlenen törene katılmadı.

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması:

"Cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Türkiye'nin ve gençlerinin geleceğini yine gençlerle beraber inşa ediyoruz. Gururla ifade etmek isterim ki 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek işaret ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları, bugün yalnız ülkemizin değil, sahip oldukları adalet, vicdan ve merhamet gibi erdemlerle bütün insanlığın ümididir.

Daha güçlü Türkiye idealine, işte bu iftihar vesilesi gençlerimizle yürüyor ve yarınlara ümitle bakıyoruz. 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuru ve minnettarlığıyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle, hürmetle anıyorum. Aziz emanetiniz emin ellerde. Ruhunuz şad olsun."