Ankara kulisleri bunu konuşuyor: ''Erken seçimin yolu açılır!''

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında ara seçimin yapılabileceği değerlendirmesini yaptı.

Sarıkaya, 6 yıl sonra başlatılan Kobani olayları soruşturması kapsamında HDP'ye düzenlenen operasyonla birlikte azalan koltuk sayısının ardından TBMM'de ara seçimin önünün açılmış olacağını yazdı.

Sarıkaya, şunları yazdı:

TARTIŞMA, ara seçimi tetikleyen gelişmelere ışık tutan bu sütundaki yazıyla başladı.

HDP’den 7 milletvekilinin daha TBMM üyeliğinin düşmesi halinde boş sandalye sayısının 22’ye çıkacağını, dolayısıyla 8 vekilin de istifasıyla ara seçimin kaçınılmaz olarak gündeme gelebileceğini belirtmiştim.

Çünkü Kobani olayları nedeniyle 6 yıl sonra başlatılan bir soruşturma ve bunun gereği olarak 7 milletvekili hakkında fezleke düzenlendiği bizzat ilgilileri tarafından açıklandı.

HDP’den 7 milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldırmayı talep eden fezlekelerinin TBMM’ye gelmesi halinde bunları bekletmeye kalkarsa iktidar açısından sıkıntı doğurur.

Dokunulmazlığın kalkmaması halinde de Kobani soruşturmasını sıkıntıya sokar.

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve yargılanmasının önünün açılmasının getireceği sonuç da açık...

Kobani olayları döneminde daha pasif görevde olanlar tutuklandı…

HDP ÜZERİNDEN SIKIŞTIRMA

Mahkumiyet almaları halinde Yargıtay süreci de eklenirse Haziran’a doğru üyeliklerine ilişkin dosya TBMM’ye gelir.

Zaten AK Parti ve MHP milletvekilleri ile geçen hafta sohbet ederken, 7 vekilin dokunulmazlığının kaldırıp yargılanmaları sonucu üyeliklerinin düşürülmesinin önünü açacaklarını gizlemediler.

Zaten TBMM Başkanı Şentop, Enis Berberoğlu ve 2 HDP’linin üyeliğinin düşmesi sürecinde tavrını netleştirdi, gelen dosyaları bekletmek yerine doğrudan Genel Kurul’da okutma yoluna gideceğini açıkladı.

Biraz Nasrettin Hoca’nın diktiği çalıya takılacak yünden ip eğirip kazak örmesi hikayesine döndü, ancak süreç söylendiği gibi işlerse olmaz da değil…

Bu durumda 8 HDP’linin daha TBMM’de istifasıyla ara seçimin önü açılmış olur…

Her ne kadar AK Parti’de, “Böyle bir girişimde bulunurlarsa istifalarına Genel Kurul’da izin vermeyiz” diyenler olsa da HDP’lilerin istifasını engelleyen olmak durumunda kalmanın bir maliyeti var.

Sonuç olarak Anayasa’nın da şartı açık…

Genel seçimin üzerinden 30 ay geçtiyse ve boş sandalye sayısı da 30’a çıktıysa 3 ay içinde ara seçim kaçınılmaz…

Peki, olur mu?

Deva Partisi’ni ziyareti sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yöneltilen soru da buydu; CHP lideri de bir an önce genel seçim çağrısında bulundu, MHP liderinden buna katkı vermesini istedi.

Bu da tartışmanın başlamasına yetti…

Hemen bir noktayı aydınlatayım, eğer erken seçimden söz ediliyorsa bundan kasıt bir yıl içinde yapılacak olandır…

SEÇİMİN ZAMANI

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Mehmet Muş’un iki gündür yaptıkları açıklamada da vurguladıkları gibi erken genel seçim bekleyen yanılır.

Çünkü erken seçimin olması için ne ekonomi ne iktidarı devirecek ne de muhalefeti yukarı çıkaracak kadar kötü; memurlar maaşını alıyor, geniş kesim de zorluk çekse de karnını doyuruyor…

Parlamentodaki sandalye sayısı açısından da sıkıntı yok, Cumhur İttifakı bileşenleri 2023’te seçim olacağı vurgusunu güçlü şekilde dile getiriyor.

Hükümet açısından bakıldığında, başkanlık sistemi olduğu için bir sorun yok, Cumhurbaşkanı istediği zaman kabinede değişiklik yapma hakkına sahip.

Dolayısıyla bir yıl içinde seçimi zorlayacak bir faktör yok...

