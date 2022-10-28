Ankara kulisleri kaynıyor! ''AK Parti'de 28 vekil kapının ağzında''

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, AK Parti'den 28 milletvekilinin ayrılacağını, bu rakamın ilerleyen günlerde artabileceğini söyledi.

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, "28 AK Parti milletvekili kapının ağzında" başlıklı yazısında dikkat çeken kulis bilgilerini aktardı.

Meclis kulislerinde '28 AK Parti milletvekili kapının ağzında' söylentilerinin yankılandığını ifade eden Uğuroğlu, "Fakıbaba'nın istifası üzerine öncelikle AK Parti ve sonra da diğer partilerin kulislerinde konuşulanlara değinmek istiyorum" dedi.

AK PARTİLİ VEKİLLER DE İSYAN ETTİ

"Birincisi; Saray'ın milletvekillerine kapalı olması, ikincisi; bakanların kapıları da milletvekillerine kapalı, üçüncüsü; milletin yüzüne bakamıyorlar ve dördüncüsü; AK Parti'deki çöküşü görüyorlar" diyen Uğuroğlu, AK Partili 4 vekil ile görüştüğünü ifade etti.

AK Parti'ye karşı ortak eleştirilerini aktaran vekiller en büyük şikayetin ekonomik kriz olduğunu savunuyorlar.

"SAĞIR SULTAN BİLE DUYDU"

Uğuroğlu'nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

"28 rakamının önümüzdeki günlerde artacağı da kulislerde seslendiriliyor AK Parti'li 4 milletvekili ile konuştum. Ortak eleştirilerini şöyle sıralayabilirim.

"Partimizin en büyük sıkıntısı kuşku yok ki 20 yıl sonra Türk milletini ekonomik olarak çok büyük sıkıntıya düşürmesidir.

Ekonomik kriz milletin bizlere yönelttiği birinci sorundur. Ancak ne yazık ki bu sorunun çözümü ortaya koyulmuyor.

Bakanların birbirileriyle küs olduklarını artık sağır sultan bile duydu."

Değerli okurlarım, AK Parti de boş durmuyor.

Erdoğan yeni bir kadro kurmak için iş insanları, ticaret ve sanayi oda başkanları ve bazı popüler öğretim üyeleri ile görüşüp AK Parti kadrolarını yenilemek istiyor.

AK Parti'den teklif alan CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şunları söyledi:

"AK Parti için görüşme teklifi geldi. Çok üst düzey bir isim dedi ki;

'Sen tipoloji olarak, dünya görüşü olarak CHP'li gibi değilsin. Milliyetçi muhafazakâr çizgide bir insansın. Gel seni Cumhurbaşkanımızla hemen görüştüreceğiz. Hatay'ın her şeyini sana teslim edeceğiz.'

Kendisine teşekkür ettim ve kabul etmedim…"

Kulislerden yansıyan bilgilere göre şu isimler seçimlerde AK Parti'nin milletvekili listelerinde yer alacak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran,

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,

Beyaz TV sahibi Osman Gökçek,

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın,

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın,

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu,

Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan,

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Cengiz Yavilioğlu,

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin,

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı..."

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